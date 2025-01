Ok l’esame trasferta infrasettimanale. Poi gli assi nascosti: Imbrò e Maretto

Superato brillantemente il test trasferta giocato in un turno infrasettimanale. Un binomio che alla vigilia pareva di non facile risoluzione, perché finora lontano da casa la Vuelle aveva fatto molta più fatica e c’era anche il dubbio che la truppa non avesse recuperato appieno le energie dopo la vittoria su Brindisi che ha steso di nuovo Eric Lombardi a letto con l’influenza e creato dei problemi a Rino De Lauretiis, come svelato dal coach biancorosso dopo il match di mercoledì sera.

La Vuelle ha invece passato brillantemente l’esame venendo fuori da Vigevano, oltre che con i due punti, con una consapevolezza maggiore e la sensazione di non essere più Ahmad-dipendente. Perché capitan Imbrò ha scaldato la mano, scagliando siluri pesantissimi a bersaglio, anche quando era marcatissimo, come nel suo stile: quei bei tiri ‘ignoranti’ che tanto sai che segnerai perché sei in trance agonistica.

Talmente tanto dentro il ‘mood’ della partita, che è stato capace di rifilare pure due stoppate, lui che non è esattamente un giocatore reattivo. Se è questo l’Imbrò che stavamo aspettando, è andato pure al di là delle aspettative.

Altra nota lieta nello spartito biancorosso è stata la prova di Octavio Maretto: la sua crescita è il rovescio della medaglia dell’infortunio di Parrillo, che ha aperto all’italo-argentino le porte del quintetto base con un minutaggio ampliato di parecchio (a Vigevano è stato in campo 28’ dopo i 30’ giocati con Brindisi). I 16 punti messi a segno da Oki mercoledì sera sono il suo miglior bottino stagionale dopo quello segnato a Milano il 26 ottobre scorso (17p), ma di tutt’altro peso specifico, visto che stavolta i suoi punti hanno inciso in maniera determinante su una vittoria.

Sulla rinascita di Imbrò, che ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi presenti sugli spalti di Vigevano, coach Leka così commenta: "Imbrò ha giocato meglio perché schierato da guardia? Matteo sa giocare a pallacanestro, chi divide ancora in maniera netta i ruoli fra play e guardia è rimasto indietro, questa distinzione sta scomparendo, ormai i giocatori si distinguono solo fra guardie e lunghi e bisogna adeguarsi. Comunque, quando gioca insieme a Bucarelli dipende chi vogliamo attaccare e come vogliamo farlo, il ruolo cambia poco, oggi abbiamo sfruttato delle situazioni a noi favorevoli. Stava anche bene fisicamente perché si è ripreso dall’influenza che ha avuto a Cividale; chiaro che giocando ogni tre giorni poi non è facile fornire sempre prestazioni di questo livello".

Un campionato difficile e molto competitivo che per il tecnico albanese rappresenta una sfida molto interessante dal punto di vista professionale: "Ho fatto 4 anni e mezzo alla guida di Ferrara in A2, ma allora c’erano due gironi e in ognuno c’erano due-tre squadre forti, poi la fascia media e chi stava sul fondo, che erano molto staccate dalla vetta. Quest’anno, invece, è proprio un altro mondo. Non ho timore a dire che quello italiano sia il miglior campionato di seconda fascia in Europa, sicuramente meglio di quello turco, francese e spagnolo perché 10-12 squadre competitive nella seconda lega non le ha nessuno, lo dimostrano gli investimenti fatti e questo ha aumentato di brutto il livello".

