Olimpia, la tradizione continua. In C l’obiettivo è un buon campionato

Chissà se l’obiettivo prima o poi è la promozione. Ma intanto l’Olimpia Pesaro sta facendo un buon campionato in serie C. Una squadra che è un bel mix tra giovani e meno giovani. E soprattutto giocano ragazze del territorio. Perché il vivaio del club è ricco di talenti che hanno solo bisogno di sbocciare o meglio di minuti per dimostrare quello che valgono. E la società biancoblu offre opportunità. E’ questo l’aspetto più importante. Si lavora in palestra per dare visibilità ad atlete di Pesaro e dintorni in uno sport che in città è molto seguito. Del resto con dirigenti illuminati come Gianluca Bellucci che hanno sempre puntato sul settore giovanile, coccolando e non bruciandolo, non si poteva restare delusi.

"La nostra squadra che sta affrontando il campionato di serie C femminile nel girone Marche-Umbria-Abruzzo è formata principalmente dalle ragazze che partecipano all’under 19 – spiega l’allenatore della prima squadra Marco Giovanelli -, alle quali vanno aggiunte le ragazze "senior" che ormai sono con noi anni come Canossini e Canestrari. Inoltre, c’è da sottolineare un gradito ritorno, quello di Chiara Terenzi, che dopo anni di stop torna ad allacciarsi le scarpe e a giocare per la nostra società nella quale è cresciuta". Sugli obiettivi dice: "Come obiettivi mi pongo sicuramente che le ragazze crescano cestisticamente parlando, ovvero che imparino a leggere determinate situazioni e affrontarle di conseguenza. Essendo una squadra molto piccola fisicamente, dovremmo essere aggressive in difesa su tutto il campo, aiutarsi a rimbalzo e spingere in contropiede il più possibile, cercando di tenere ritmi alti, senza cali di tensione e di concentrazione. Magari bissare la finale dell’anno scorso con un risultato diverso sarebbe un sogno". A metà campionato l’Olimpia sta facendo bene all’interno di un girone abbastanza equilibrato. "E’ un campionato tosto e che richiede il massimo impegno".

b.t.