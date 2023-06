Olimpiadi della Chimica, l’Itis “Mattei“ conquista i premi

Una medaglia di bronzo, con vista sulle Olimpiadi. Non parliamo di un traguardo sportivo, ma di un prestigioso successo in campo scientifico e dell’International Chemistry Olympiad in programma dal 16 al 25 luglio a Zurigo: Andrea Grossi, studente di 5BCH dell’Itis “Mattei“ di Urbino, si è classificato terzo assoluto ai Giochi nazionali della Chimica e ora sogna un posto tra i rappresentanti dell’Italia nella competizione. Un risultato eccezionale, così come lo è quello ottenuto dall’Itis che ha piazzato 12 studenti tra i migliori 16 nelle fasi regionali nella categoria “Triennio Istituti tecnici“ e 9 sui primi 10 (podio completo) nella categoria “Biennio“ della competizione, organizzata dalla Società chimica italiana. La rincorsa di Andrea alle Olimpiadi, che ripartono quest’anno dopo l’interruzione per il covid, proseguirà dal 12 al 18 giugno nel Collegio Ghislieri di Pavia dove saranno selezionati i quattro studenti che rappresenteranno l’Italia in Svizzera. "Come ormai succede da diversi anni i nostri alunni ci danno grandi soddisfazioni, continuando a primeggiare a livello regionale – commenta il professor Paolo Rossolini, responsabile dell’indirizzo di Chimica –. Quest’anno, con Andrea è arrivato ancora una volta un risultato d’eccezione anche nella fase nazionale, ma voglio citare anche gli altri ragazzi che hanno avuto ottimi piazzamenti nelle Marche: Ossama Chahyd e Francesco Casadei, secondo e terzo per la categoria Triennio dei Tecnici; Riccardo Santarelli, Giulia Poggiali e Edda Brandi, primo, seconda e terza-ex aequo della Classe A del Biennio. Tutto ciò è merito innanzitutto dei nostri ragazzi, ma anche del lavoro dei colleghi".

Nicola Petricca