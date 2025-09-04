Olio, crollo della produzione. Raccolta: pochi operai e stranieri

Francesco Baldarelli, presidente della Dop Cartoceto olio extravergine, che annata sarà?

"Abbiamo avuto un attacco di mosca a luglio, tanto è vero che c’è stata un’azione intensa da parte degli agricoltori. Abbiamo usato quasi tutti trappole biologiche, del resto l’80 per cento della produzione Dop è bio. Si spruzzano ormoni ogni dieci piante che attraggono la mosca. Si sacrifica una pianta, ma le altre si salvano. Ma nonostante questo la produzione è di molto inferiore all’anno scorso quando ci fu una rccolta importante: intorno al 40 per cento in meno. Ma da qui all’inizio della campagna, ai primi di opttobre, non sappiamo cosa accadrà. Se ci sarà ancora umidità, sarà un problema".

Che qualità prevedete?

"La pioggia e l’ umidità hanno fatto crescere l’oliva che nelle piante già si nota e si vede molto bene rispetto allo scorso anno. E’ ovviamente verde. Dovremmo avere garantiti sia gli aromi che i profumi principali".

Quali sono le cultivar che promettono meglio?

"Ho visto che la varietà frantoio ha subito un attacco più importante rispetto al leccino. Vedo più robuste leccino e raggiola, e non dimentichiamoci che la seconda è una variazione genetica della prima".

Già all’opera?

"Stiamo tagliando le erbe, tagliamo i polloni alla base delle piante, altrimenti le reti si impigliano, ma abbiamo difficoltà a trovare manodopera".

Nessuno vuole più raccogliere le olive?

"Troviamo poche persone, soprattutto lavoratori immigrati mentre, sono spariti gli italiani. C’è anche un problema di lingua, non tutti parlano l’inglese, mi riferisco a chi viene dal Bangladesh e dal pakistani che compongono squadre guidate dagli italiani. Questo è un problema inedito. Faremo corsi di formazione. Parliamo ovviamente di lavoratori in regola".

Iniziative per promuovere la Dop?

"Stiamo cercando di lavorare sulla presenza turistica. Quest’anno abbiamo avuto una bella presenza di turisti negli uliveti, gente che è venuta a visitare la campagna, ad ascoltare il racconto dell’olio extravergine e naturalmente ad assaggiarlo e ad acquistarlo. La novità sono i polacchi e gli slovacchi. Tanti quelli che fanno turismo esperienziale".

Quanto costerà il nuovo olio extravergine?

"Intorno ai 18-19 euro per una bottiglia da trequarti, ma se si considera che ne serve molto di meno rispetto a un olio industriale e che ha qualità eccellenti, ne vale proprio la pena".

d. e.