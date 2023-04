Oliva: "Sono dalla parte dei bagnini"

Fabrizio Oliva, amministratore delegato del Baia Flaminia resort, intende precisare le sue parole apparse ieri in un articolo sull’applicazione della legge Bolkestein per le spiagge: "Volevo ribadire che sono nettamente contrario all’azzeramento delle concessioni perché si va a cancellare una professionalità certa dei nostri concessionari di spiaggia e non si sa cosa e chi potrebbe arrivare. In fin dei conti, gli attuali titolari sono imprenditori che hanno investito e che stanno vivendo momenti di grande incertezza e che per forza di cose li porta ad evitare ogni tipo di investimento. Ritengo che vada trovata una soluzione come è successo in altri paesi europei. In merito all’operato dei concessionari di spiaggia – continua Oliva – ho semplicemente detto che in passato, prima della nascita dei bar in spiaggia, i bagnini cercavano gli albergatori, ora alcuni prediligono i privati al posto dei clienti degli hotels. Altri invece si comportano correttamente e fanno anche parte ricreativa dello stabilimento. L’elemento vero sul quale dobbiamo trovarci è la difesa della costa che in questi ultimi anni ha tolto file d’ombrelloni ai vari stabilimenti".