Oliviero Gessaroli, in mostra “Il tempo delle ombre e della luce“

Da sabato le sale espositive della Casa Vinicola Gioacchino Garofoli a Castelfidardo (Ancona) ospiteranno la personale dell’artista urbinate Oliviero Gessaroli “Il tempo delle ombre e della luce“. Un viaggio tra luce e ombra, memoria e paesaggio interiore: è questo il cuore pulsante dell’esposizione di Gessaroli, artista e grafico con una lunga e raffinata esperienza nell’ambito delle tecniche tradizionali e contemporanee.

La rassegna si articola in un dialogo armonico tra arte e vino, accomunati dalla medesima tensione verso il tempo, la trasformazione e la luce. I lavori di Gessaroli – pitture e grafiche su carta Arches e cartoncini selezionati – tracciano un percorso che attraversa i silenzi della natura, i ricordi di terre vissute e le vibrazioni cromatiche delle colline marchigiane. Nel testo critico che accompagna la mostra, Andrea Carnevali paragona l’osservazione dell’artista allo sguardo penetrante del Palomar di Calvino, capace di “analizzare, deformare e restituire“ la realtà con una nuova densità espressiva.

I paesaggi evocati da Gessaroli non sono semplici vedute, ma scenari interiori in cui ogni forma racconta una storia, ogni colore suggerisce un’emozione. L’ombra e la luce non si contrappongono, ma si cercano, si sfiorano, si alternano, suggerendo un ritmo che è quello stesso della vita e del tempo. L’allestimento si sviluppa in tre parti: l’attesa e la terra, il fermento e la trasformazione, il tempo e la luce. Ogni sezione si fa specchio del processo creativo dell’artista, in un’affinità profonda con i cicli della natura e della vinificazione.

Tra le opere esposte, spiccano titoli come Lontano nel silenzio, Echi del Montefeltro, Senza tempo, L’attesa, in cui la tecnica mista si fonde con una profonda ricerca formale e sensoriale.

Formatosi alla Scuola del Libro di Urbino e con una carriera che abbraccia anche la geologia, l’archeologia e l’editoria d’arte, Oliviero Gessaroli si conferma con questa mostra un interprete originale della contemporaneità, capace di coniugare tradizione tecnica, innovazione materica e riflessione poetica.

g. v.