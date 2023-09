"Olmi, acacie e querce: occhio alle piante pericolanti"

Caro Carlino, i ponti del Foglia sono stati liberati dal secco accumulato dalle piene, finalmente l’acqua è libera di passare mentre più pericolosa risulta la situazione per chi transita sulle strade comunali e provinciali per la presenza, a tratti, sulle scarpate laterali, di un secco non recente di olmi e di acacie, anche da rami coperti da pesante edera e viticci che gravitano minacciosamente sulle carreggiate: statale Adriatica sottomonte e nei pressi di Villa Caprile, strada Traversa Pantano Castagni, strada Valle Tresole, strada Montefeltro sotto Santa Colomba, via del Boncio e altre. Poi, oltre alla moria degli olmi, se non si interviene, un’altra pianta protetta rischierà di perire a decine di esemplari. Si tratta di annose querce presenti lungo le strade e nelle campagne, ormai al limite della sopravvivenza, coperte da soffocanti intrecci di edera rampicante. Vista la gravità di queste situazioni, ci si chiede se non sia il caso di proporre la nomina di un responsabile per la segnalazione del secco presente e futuro. Nell’attesa di interventi di messa in sicurezza, meglio consigliare al passante di guardare davanti ma anche al di sopra.

Eros Angelini