Oltre 200 i prenotati al cenone popolare

Con i calici al cielo la città è pronta a brindare all’anno che verrà. Quello di Pesaro Capitale della Cultura. C’è ancora tempo per prendere parte al maxievento cittadino, perché si chiuderanno domani alle 12 le prenotazioni per il ‘cenone popolare’ del CaterCapodanno che in poco tempo ha già riscontrato grande successo e raccolto ben duecento prenotazioni. Un menù ricco con una sola location, e non due come quelle inizialmente previste.

A partire dalle 20, domenica, si inizierà nel Bocciodromo di via dell’Acquedotto a Pesaro il ‘cenone popolare della notte di San Silvestro’ che si propone per la prima volta con un pre-serata in attesa di Pesaro 2024. Un antipasto a base di un tortino di verdure, tacchino con salsa tonnata e cipolline in agrodolce a cui seguiranno le classiche lasagne di verdure; pasticciata e pomodori in gratin per tutti e per finire il buon Tiramisù. Saranno queste le portate che verranno servite con la collaborazione dei gestori del Bocciodromo e della Onlus Gulliver tra le lunghe tavolate. Ad accompagnare la cena non potevano mancare acqua, vino e calice di spumante per il brindisi finale.

Sarà prevista anche una versione ‘gluten free’ per far vivere a tutti una serata indimenticabile a cui seguirà un il tortino di verdure, tacchino con salsa tonnata e cipolle in agrodolce; una gustosa insalata di riso; pasticciata alla pesarese con erbe ed ovviamente acqua, vino e calice di spumante per tutti. Molto importante, si raccomanda al momento della prenotazione al 351 7673854 di specificare la scelta del menù in caso si preferisca la variante ‘gluten free’.

Un cenone che si concluderà alle 22 ma che proseguirà spostando l’entusiasmo in piazza del Popolo per dare inizio al CaterCapodanno. "Con questo, abbiamo deciso di aggiungere un servizio in più a tutti coloro che vorranno mangiare prima del grande spettacolo in piazza del Popolo – dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro –. Un Capodanno nazionale e ricchissimo che aprirà lo straordinario anno da Capitale Italiana della cultura 2024" conclude. Un evento straordinario che vedrà Pesaro in diretta nazionale su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Sara Zambotti, Massimo Cirri, Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e I VazzaNikki saranno i protagonisti della serata che farà ballare e cantare la piazza nella notte più magica dell’anno. Per finire ci sarà un dj set di Elia Trebbi e Toni Grandolfo. Il costo della cena è di 35 euro per adulti e 25 euro per i bambini, pagamento in loco.

Ile.B.