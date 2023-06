Oltre 33 milioni per la sanità fanese Ecco come risorgerà il ’Santa Croce’

La Regione rilancia la sanità fanese ribadendo l’investimento di 33,5 milioni di euro: 23-24 milioni saranno destinati alla palazzina dell’emergenza-urgenza, 10milioni andranno all’hospice pediatrico. Lo ha confermato ieri mattina l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli , affiancato dal nuovo direttore generale dell’Ast di Pesaro e Urbino Nadia Storti e dai dirigenti del suo assessorato. L’assessore Baldelli ha anche annunciato ulteriori risorse per il riqualificare il blocco B del Santa Croce, l’ala centrale dell’ospedale cittadino che, su cinque piani, raccoglie la maggior parte delle specialità. "Uno degli strumenti che abbiamo per evitare la chiusura degli ospedali – ha spiegato l’assessore regionale – è proprio quello di evitare che diventino fatiscenti. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione medievale". Per quanto riguarda la palazzina dell’emergenza-urgenza si articolerà su 4 piani di 1070 metri quadrati ciascuno, dove troveranno posto Pronto soccorso, Osservazione breve intensiva, Medicina d’urgenza, Terapia intensiva e sub intensiva, dell’Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica), Diagnostica per immagini dedicata e blocco operatorio con una sala ibrida. Sarà riservata particolare attenzione alla qualità architettonica dell’edificio e alla sala d’attesa per i pazienti che avrà una capienza di almeno 50 posti. L’immobile sorgerà nell’attuale parcheggio a servizio del Pronto soccorso mentre i posti auto saranno ricavati, in numero maggiore agli attuali, nell’adiacente area verde. Le alberature faranno da schermo tra la struttura sanitaria e le palazzine residenziali. Il Pronto soccorso avrà più accessi e sarà ripristinato anche quello originario di via Vittorio Veneto. Per quanto riguarda le quattro sale operatorie poste al IV piano, due avranno la certificazione di qualità Iso5 e almeno una avrà un’ampiezza di circa 80 metri quadrati per la chirurgia robotica. Per quanto riguarda l’hospice pediatrico è stato riconfermato il finanziamento di 10 milioni di euro, già inserito nel nuovo piano socio-sanitario. Il centro specializzato per le cure palliative sorgerà al posto dell’ex ospedaletto, che sarà abbattuto, e al suo interno potrebbero essere previsti ulteriori servizi.

Anna Marchetti