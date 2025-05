Oltre il cinema con ’L’intervallo tra le cose’

Giunge alla settima edizione il festival di cinema ‘L’intervallo tra le cose’: da domani a sabato quattro film, due sale cinematografiche, un tema, ovvero ‘Lo sguardo del luogo’. Organizzato dalle associazioni La Ginestra e L’Eclisse, col contributo dell’università Carlo Bo, dal 2010 propone dei titoli italiani e internazionali affiancati da dibattiti, incontri o introduzioni. "È un festival dedicato al linguaggio cinematografico nella sua ampiezza – spiega il direttore artistico Andrea Laquidara – quindi valorizzando i suoi aspetti meno industriali. Approfondiremo i luoghi sia nel senso di come sono osservati dalla camera, ma anche di osservazione nel senso più ampio di ascolto, di pluralità, di sguardi e prospettive vive sui luoghi. Alcuni film hanno proprio il titolo di un luogo, come ‘Cafarnao’ produzione libanese del 2018, che aprirà la rassegna domani alle ore 21 al cinema Nuova Luce, preceduto alle ore 18 da una lezione su cinema e psicoanalisi di Massimo Eusebio alla sala del Maniscalco, un modo per parlare anche del luoghi interiori". Giovedì sempre al Nuova Luce sarà la volta di ‘From Ground Zero’, film collettivo composto da 22 cortometraggi palestinesi girati nella zona martoriata dalla guerra. Venerdì ci si sposta al cinema Ducale con ‘Le belle estati’: "Venerdì e sabato – aggiungono Giovanna Errede e Angela Cervellieri, responsabili delle due associazioni organizzatrici – parleremo anche di educazione al cinema, con due progetti scolastici. ‘Le belle estati’ infatti, tratto da Pavese, è il risultato di un laboratorio tenuto dal regista Mauro Santini al liceo Mengaroni di Pesaro. Sabato pomeriggio alle 17 invece proietteremo ‘Lo sguardo dei luoghi’, sei cortometraggi realizzati dagli studenti di laboratorio cinematografico del liceo Laurana Baldi di Urbino, in cui raccontano alcuni luoghi del territorio secondo il loro sguardo. La formazione al cinema ormai è considerata come un’acquisizione di competenze, per cui parleremo anche del valore di questi progetti". Concluderà la rassegna, sabato alle ore 18,30, un concerto conclusivo con Jabel Kanuteh e Anissa Gouizi.

Giovanni Volponi