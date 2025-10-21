’Oltre l’effimero’: lo sport fa cultura

Giovedì prenderà il via la terza edizione della rassegna "Oltre l’effimero" realizzata dall’associazione Pindaro col sostegno dell’assessorato alla Cultura e presentata qualche giorno fa in Sala Rossa dall’ideatore Giuliano Martufi. "Una rassegna che si è conquistata il suo spazio tra le manifestazioni culturali pesaresi per far dialogare tra loro sport e letteratura. Pindaro – sottolinea il presidente Angelo Spagnuolo – l’ha abbracciata con convinzione proprio perché, per la nostra associazione, la cultura combacia con le discipline sportive".

Anche il vicesindaco Daniele Vimini elogia l’idea: "Ci abbiamo creduto sin dall’inizio – dice -, perché è nelle corde di una città davvero appassionata di sport, dove abbiamo da raccontare tantissime storie e pure delle leggende. La nuova sfida è quella di avere un’edizione più serrata, meno diluita nelle date, e in una nuova location, la Sala Pallerini di Palazzo Gradari che dal 2024, anno di Pesaro capitale della cultura, utilizziamo sempre più frequentemente". La forma espressiva dominante questa volta sarà la poesia, partendo dai testi fondativi della nostra civiltà come l’Iliade per passare al 33 giri di Lucio Dalla e Roberto Roversi dedicato alle Mille Miglia; dalle implicazioni filosofiche di Giacomo Leopardi sul gioco, il corpo e lo sport, fino alla rilettura di un poema in prosa per riflettere sulla tragedia dell’Heysel.

"Quattro appuntamenti legati alla classicità, partendo da un canone della nostra identità occidentale come l’Iliade, dove il punto culminante sono i giochi in onore di patroclo" sottolinea Martufi. Si comincia giovedì alle 18 con lo scrittore Enrico Capodaglio sul tema "L’armonia tra l’anima e il corpo nella Grecia classica" mentre tutti gli altri incontri saranno di venerdì: il 7 novembre con il critico letterario Massimo Raffaeli, il 21 novembre con l’accoppiata Giuliano Martufi-Massimo Carboni, una delle voci storiche di Radio Rai; conclusione il 12 dicembre con Nicola Sbetti, docente di Storia contemporanea all’Università di Bologna dove insegna Storia dell’Educazione Fisica e dello Sport. Come l’anno scorso saranno proposti due ‘panel’ curati dal dottor Piero Benelli che dopo le positive esperienze dedicate agli sport di squadra e al nuoto, proporrà un’iniziativa sulla pallavolo, disciplina sulla cresta dell’onda, con ospiti legati alle due Nazionali campioni del mondo e un’altra, decisamente originale, su medicina dello sport e performance artistica.

Elisabetta Ferri