‘Oltre l’infortunio sportivo’. Ecco i nostri lettori al convegno

Si apriranno stamattina alle 8,30 i lavori del forum nazionale organizzato dal professor Raul Zini nel salone metaurense della Prefettura, dal titolo: “Oltre l’infortunio sportivo“. Un convegno nel quale si metteranno a fuoco le nuove tecniche per il recupero da infortuni sportivi e che è stato diviso in due sessioni: quella mattutina più tecnica e quella pomeridiana, dalle 16,30 in poi, dedicata anche a un pubblico non specialistico: "Un doveroso omaggio a Pesaro capitale della cultura e naturalmente alla città dello sport, con la presenza di tanti big dello sport che potremo incontrare ed ascoltare", commenta il professor Zini che avrà come co-presidenti Antonio Gigante e Piero Benelli di Fisioclinics.

Nell’ambito di questa iniziativa, spazio anche ai lettori del Carlino: i primi che si sono prenotati inviando una mail potranno partecipare alla sessione pomeridiana (ma per gli operatori del settore il forum è aperto anche alla mattina) e incontrare i big dello sport come Marco Baroni, allenatore della Lazio sorpresa del campionato di serie A, Carolina Kostner, già campionessa del mondo di pattinaggio artistico su ghiaccio, Piero Volpi e Gianni Nanni, rispettivamente medici sportivi di Inter e Bologna, Giannicola Bisciotti preparatore atletico del Psg e tanti altri.

Ecco la lista dei lettori: Luca Bedini, Alfredo Bressan, Diego Rossi, Paolo Stefanelli, Giancarlo Galli, Roberto Gattoni, Andrea Dolci, Luca Fornari, Gandini Roberta, Luciano Bertuccioli, Roberto Braccioni, Fabio Manno, Filippo Clini, Massimiliano Vagnini (tre), Umberto Carriera (due), Marco Manzini, Jenny Ginepro, Andrea Eliseo Boniolo, Marco Ceccarelli, Francesco Ricchiuti, Nicola Del Prete. Tutti potranno accreditarsi all’ingresso del palazzo della Prefettura presentandosi con un documento alle 16,30 (gli operatori del settore anche alle 8,30). I lettori che sono rimasti per il momento esclusi e che hanno inviato una mail al Carlino di richiesta possono contattare la segreteria di Intercontact (Francesca Gallinari, 338 2104127) e verificare se ci sono posti liberi in caso di rinunce.

d. e.