Oltre quattro milioni di euro per i lavori a Sant'Angelo in Vado. Il Comune rinnova luci, impianti e asili

"Ci sono oltre 4 milioni di euro di lavori appena partiti o pronti a partire nei prossimi mesi, cambieranno il volto della città", parola di Stefano Parri, sindaco di Sant’Angelo in Vado. Il primo cittadino vadese snocciola dati, costi e interventi, con i primi cantieri già visibili: "Sono partiti 700mila euro di lavori per l’ampliamento nido di infanzia che ci daranno la possibilità di accogliere bambini anche dai 6 ai 12 mesi. Quest’anno toccheremo il record di presenze con 41 bambini iscritti: 330 mila euro sono invece per il rifacimento della copertura e dell’efficientamento energetico del Teatro Zuccari, 215mila euro hanno riguardato un intervento appena concluso sulla sede comunale con sostituzione dei vecchi infissi con altri ad alto tenore energetico e la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico a tetto per efficientare i consumi di energia del palazzo". Ma non è finita qui: "250mila euro sono destinati per l’ampliamento della mensa delle scuole -continua Parri - con la creazione di un locale refettorio. Un milione di euro è anche l’importo per la creazione di un nuovo campo sintetico omologato fino alla Lega Nazionale Dilettanti e con impianto di illuminazione. Infine 800mila euro di investimenti sono destinati alla sostituzione di tutte le lampade dell’illuminazione".

Andrea Angelini