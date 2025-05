Oltre un milione di opere: rotatoria e marciapiede

Inaugurate, ieri mattina, due importanti opere viarie a Terre Roveresche: la rotatoria realizzata sul lato mare di Orciano tra la Sp ‘Orcianese’ e la Sp ‘Mondaviese’; e 2 chilometri e 140 metri di marciapiedi lungo la Provinciale 16 tra i municipi di Orciano, San Giorgio e Piagge, che ora sono interamente collegati da una ‘pista’ pedonale. Presenti, accanto al sindaco Antonio Sebastianelli e ai membri della sua amministrazione, l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, l’architetto Maurizio Gili, direttore dei lavori, il geometra Alfredo Sadori, coordinatore della sicurezza, Nello Nasoni della ditta esecutrice Costruzioni Nasoni e il parroco don Mirco Ambrosini, che ha impartito la benedizione. Più di 1milione l’investimento totale: 516mila euro per la rotatoria; e 489.208 per i marciapiedi, con questi ultimi finanziati per 293mila euro dalla Regione attraverso il Bando per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale.

"Infrastrutture come queste – ha detto Baldelli – uniscono le nostre comunità. Si è messo in sicurezza un tratto stradale di oltre 2 km per il quale il Comune lavorava da tempo e ci siamo riusciti con fondi dell’Ente locale e della Regione dedicati proprio alle nostre comunità, che sono la prima frontiera per la sicurezza. L’amministrazione regionale ha voluto destinare ai Comuni per tali finalità, attraverso bandi, più di 135milioni di euro e proseguiremo su questa strada anche nei prossimi anni".

Il primo cittadino ha esordito: "Ringrazio la giunta delle Marche e in particolar modo l’assessore Baldelli, per l’attenzione e per le risorse che sta investendo sui territori, senza distinzione tra grandi e piccoli centri e tra costa ed entroterra. Questi 293mila euro per i marciapiedi vanno ad aggiungersi ai 100mila che avevamo già ottenuto dall’esecutivo di Palazzo Raffaello per la costruzione della rotatoria di Piagge. Ora abbiamo completato altri due interventi strategici nella direzione della mobilità sostenibile, della sicurezza e di una comunità sempre più connessa. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione c’è, infatti, quello di avvicinare sempre più, anche fisicamente, i nostri 4 municipi e le opere viarie, comprese le piste pedonali, sono in tal senso importanti. Per questo, proseguiremo nel lavoro, in modo da garantire adeguati marciapiedi anche nel tratto da Fornace a Barchi".