Olympia Macerata Feltria torna in Prima categoria dopo 20 anni

L’Olympia Macerata Feltria ha battuto sabato allo ‘Spadoni’ di Montecchio il Della Rovere nella gara valevole come finale dei playoff di Seconda e ha ritrovato cosi la Prima categoria che le mancava quasi da vent’anni, esattamente dalla stagione 2006-2007. Fondata nel 1959 l’apice della sua storia l’ha avuto nel 2002 quando ha disputato il campionato di Prima categoria arrivando terza; i suoi colori sociali sono bianco-azzurro a strisce verticali. Naturalmente sabato sera al ritorno a casa è stata festa grande coinvolgendo quasi tutti gli abitanti del paese.

"Sono felicissimo per questa promozione – dice il presidente Fabio Forlani proprio lui che nel 2007-08 ripartì alla della società retrocessa in Seconda categoria – abbiamo regalato ai nostri tifosi una grandissima gioia. Erano in cinquecento l’altro ieri allo stadio e una coreografia che si vede solo in campionati professionistici. Questa è la dimostrazione che l’Olympia non è solo una squadra ma è un’intera comunità che vive per questi colori".

Il direttore generale Riccardo Vergari aggiunge: "È stata una giornata storica, vedere tifosi – famiglie, bambini, ragazzi – festeggiare fino a tarda notte è stato bellissimo ed è la dimostrazione che si è fatto qualcosa di grande per il nostro paese. Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie all’impegno di tutto il gruppo dirigente che in questo anni con tanti sacrifici ha costruito passo dopo passo un percorso che ha portato a questa vittoria. Vorrei ricordare in questa giornata due storici dirigenti che ci hanno lasciato troppo presto: l’ex presidente Roberto Corbucci e il vice presidente Valter Sertori, sicuramente staranno festeggiando con noi da lassù".

Raggiante anche il direttore sportivo Pasquale Raffaelli: "Oggi godiamoci la festa, da domani sarò già al lavoro con tanto entusiasmo per rinforzare la squadra per il prossimo campionato. Giornate così ripagano di tutti gli sforzi e le dichiarazioni di affetto e di attaccamento a questa maglia dei nostri giocatori sono la dimostrazione che l’Olympia è una grande famiglia. Un ringraziamento particolare a mister Andrea Cottini e mister Marco Grassi per aver contribuito a fare la storia di questa società".

"La vittoria di sabato – commenta l’allenatore Andrea Cottini – è il coronamento di un percorso che parte da agosto reso possibile da dei ragazzi fantastici. Colgo l’occasione per ringraziare il mio secondo Marco Grassi e l’allenatore dei portieri Simone Arcangeli che hanno fatto un lavoro splendido e tutto il paese che ci ha sostenuto dalla prima fino all’ultima partita. Porterò questi colori e questa gente nel cuore!".

Ad assistere alla partita tra l’Olympia Macerata Feltria- Della Rovere il consigliere del Comitato regionale Figc Mosè Mughetti: "Grande spettacolo di pubblico, spalti gremiti e tifoserie molto attive, il Macerata Feltria ha approfittato di due errori è subito andata sul doppio vantaggio, il Della Rovere ha faticato a riprendersi, ma poi il gol a fine primo tempo ha ridato vigore ai rovereschi che sono andati vicini al pareggio; ma poi il terzo ha tagliato loro le gambe e ha chiuso la partita. Complimenti ai feltreschi per il ritorno in Prima, gli sconfitti sperano in un eventuale ripescaggio".

Amedeo Pisciolini