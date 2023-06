Omag, festa per i 50 anni di gloria Il sogno nato da 4 amici dura ancora

Omag, azienda di Gradara leader nel settore packaging festeggia 50 anni, un altro pezzo di storia del territorio che celebra lavoro, collaborazione, innovazione ed entusiasmo. Sabato 10 giugno scorso, al Castello di Gradara, Omag con un evento che ha visto coinvolti più di 450 invitati tra dipendenti, famiglie e amici ha festeggiato uno storico traguardo. "La location scelta non è un caso – spiega Davide Santi di Omag – ma è stata fortemente voluta come un fil rouge con il progetto di valorizzazione del territorio, perseguita da Omag sponsor anche della squadra femminile di serie A2 Consolini Volley, di San Giovanni in Marignano". Omag è nata dal sogno comune di quattro amici (Alfredo Bordoni, Bruno Filippucci, Fiorino Gregori, Marcello Morbidi), poco più che ventenni, con la passione per la meccanica. La curiosità e la voglia di fare li ha portati a lavorare giorno e notte, in un piccolo garage come inizio, pur di dare vita al loro sogno: nacque così la prima macchina confezionatrice. Da quel giorno sono passati 50 anni, si è arrivati a più di 130 dipendenti, 3 stabilimenti produttivi e 2 sedi commerciali estere, ma la passione per il lavoro è ancora il vero faro per ogni singolo elemento che appartiene alla grande famiglia Omag. "La nostra voglia di realizzare nuovi progetti cuciti su misura in base alle necessità del cliente – confermano i titolari – è viva come un tempo. Proponiamo soluzioni specifiche in grado di soddisfare le richieste dei nostri clienti: macchine per creare bustine per ogni prodotto, dallo zucchero ai medicinali. Forti della nostra continuità generazionale, vantiamo la saggezza dell’esperienza e la capacità di innovazione, offrendo prodotti sempre più personalizzati, tecnologici e con prestazioni elevate". Anche l’evento di Gradara è stato caratterizzato da una forte personalizzazione, con un intrattenimento che ripercorreva la storia dell’azienda, con leggerezza, coinvolgendo gli ospiti. Durante la festa è stata consegnata una borsa di studio a 4 alunni dell’ISISS Gobetti-De Gasperi intitolata alla memoria di Fiorino Gregori, socio fondatore scomparso, che ha contribuito, con il suo lavoro e la sua intuizione, a far diventare Omag quella che è oggi: un’azienda che compete ai più alti livelli in Italia e all’estero. Premiati poi i dipendenti storici, quelli entrati da ragazzini in azienda e ancora in servizio, da più di 30 anni. Anche i dipendenti, hanno voluto sorprendere l’azienda con un inaspettato regalo: un’opera di Marco Morosini, artista e designer, fondatore del marchio Brandina.

Luca Pizzagalli