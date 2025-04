Omaggio a Berio, genio musicale del Novecento

Oggi alle 18, all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, il Circolo Amici della Lirica "G. Rossini" propone l’appuntamento della rassegna "Echi Rossiniani - Tra Musica e Parola" con un omaggio a Luciano Berio nel centenario della nascita. Il compositore, tra i più influenti del Novecento, è stato pioniere della musica elettronica e figura centrale dell’avanguardia europea.

L’incontro, dal titolo "Give me a few words", è a cura di Daniela Maddalena (foto), già docente dei Conservatori di Milano e di Pesaro, musicista ma anche scrittrice. In programma ascolti, letture, immagini e fumetti per raccontare il "teatro della voce". "Berio ha avuto due grandi fortune – spiega Maddalena – fondare lo Studio di Fonologia musicale della Rai e incontrare la straordinaria musicista Cathy Berberian, poi divenuta sua moglie. Nel Novecento la voce esce dal solo canto e diventa camaleontica, teatrale".

Tra le suggestioni letterarie in programma, l’Omaggio a Joice realizzato con Umberto Eco, le Lezioni americane di Calvino e citazioni di Carlo Emilio Gadda. "Osserveremo anche come la musica è stata scritta, ma non è necessario sapere leggere le note. Guiderò il pubblico attraverso una scrittura spazio-temporale, bellissima anche dal punto di vista grafico" conclude Maddalena.

Il percorso si snoda tra ascolti di brani per voce sola, voce e elettronica, voce e orchestra. Un modo originale per riscoprire un artista colto ma mai accademico, capace di sorprendere anche chi si avvicina per la prima volta alla musica contemporanea. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Leonardo Damen