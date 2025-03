Omaggio a Bosso. Il ricordo del maestro sulle note della Form

A cinque anni dalla scomparsa di Ezio Bosso, la 65ª Stagione dell’Ente Concerti di Pesaro rende omaggio all’amato musicista torinese con un concerto dal significato speciale.

Oggi (ore 18) al Teatro Rossini ritorna la FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Luigi Piovano, sul palco anche in veste di violoncellista solista.

L’evento è simbolico: proprio a Pesaro, il 20 febbraio 2020, Bosso tenne la sua ultima esibizione pubblica, dirigendo la FORM per il cartellone della 60ª Stagione dell’Ente.

Il Teatro Rossini era gremito da un pubblico di habitué, ma anche di tanti neofiti e ammiratori, a dimostrazione della impareggiata capacità comunicativa del pianista, compositore e direttore, prematuramente scomparso nel maggio di quell’anno.

Il programma prevede tre brevi brani composti da Bosso: "The sky seen from the moon" e "The way of 100 and 1 comet", per ensemble di archi, e la "Seasong n. 2: The Sea Prayer", affidata alla sensibilità interpretativa di Piovano, da oltre venti anni primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

A completare il programma sarà la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven, partitura particolarmente amata da Bosso che la diresse nel 2018 ad Ancona, proprio alla guida della FORM.

Come sottolinea il musicologo Cristiano Veroli, in quest’opera Beethoven raggiunge una nuova consapevolezza espressiva, una visione ritmica quasi cosmica, perfettamente in sintonia con la poetica del compianto musicista.

Luigi Piovano, legato al ricordo di Ezio Bosso da una sentita amicizia, vanta una carriera internazionale sia come solista, che come direttore d’orchestra.

Ha collaborato con artisti del calibro di Maurizio Pollini, Antonio Pappano, Mario Brunello, Danilo Rea, le sorelle Labèque, ed è salito sul podio di prestigiose orchestre, tra cui la Tokyo Philharmonic, la New Japan Philharmonic e l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo. A Pesaro suonerà un violoncello Ruggeri del 1692.

