Omaggio a Fabrizio ai concerti aperitivo

La rassegna dei Concerti Aperitivo è giunta al suo ultimo appuntamento (chiesa dell’Annunziata, oggi, ore 11). L’Ensemble di archi della Filarmonica Gioachino Rossini, protagonista del ciclo di incontri musicali, presenta Il classico della canzone moderna, omaggio ad un grande autore della musica leggera italiana, Maurizio Fabrizio, da diversi anni amico della FGR, con cui ha già registrato un cd dei suoi maggiori successi e realizzato alcuni concerti. Maurizio Fabrizio è collaboratore ed autore da quarant’anni per molti cantanti di successo in Italia, basti pensare che domenica verranno eseguiti brani come Almeno tu nell’universo, I migliori anni della nostra vita e Brividi. Maurizio Fabrizio nato nel 1952 oltre che compositore, cantante e arrangiatore, è anche autore di musical e colonne sonore. È il quinto autore più presente al Festival di Sanremo con 34 canzoni, di cui due primi posti con Storie di tutti i giorni per Riccardo Fogli nel 1982 e Sarà quel che sarà per Tiziana Rivale nel 1983. La FGR accompagnerà in questa esibizione la cantante fanese Chiara Grilli, affermata esecutrice ed autrice. L’Ensemble della FGR è composta da Ana Julia Badia Feria e Cecilia Cartoceti (violini), Michela Zanotti (viola), Akita Thano (violoncello) e Raniero Sampaoli (contrabbasso). I Concerti Aperitivo sono promossi dal Comune di Pesaro con la Filarmonica Gioachino Rossini e l’AMAT. Biglietto 10 euro al Teatro Sperimentale (0721 387548), prevendite anche su circuito vivaticket.

ma.ri.to.