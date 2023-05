Omaggio a Federico da Montefeltro nel festival ’UrbinoInAcquerello’

L’ottava volta del festival UrbinoInAcquerello, in programma da domani a domenica, sarà un omaggio a Federico da Montefeltro: l’edizione 2023 s’intitolerà "Un dono culturale all’umanità", ispirandosi alle celebrazioni per i 600 anni dalla nascita del duca. I tre giorni di iniziative ospiteranno opere di quasi 400 artisti, da 37 Nazioni, e di varie scolaresche. "Federico era anche un grande letterato, amante d’arte e architettura - commenta Antonio Ruggeri, presidente dell’Associazione culturale UrbinoInAcquerello -. La partecipazione sarà un po’ inferiore rispetto agli anni scorsi, sia per la situazione dell’Est Europa e dei Paesi arabi, sia per gli ultimi strascichi del covid, ma, in supplenza di chi non potrà esserci, avremo come artisti i ragazzi delle scuole: abbiamo inglobato nel festival il concorso "La bottega dei giovani illustratori". Ringrazio tutti per l’affetto dimostrato e l’amministrazione comunale per la costante collaborazione". Direttore artistico è Soha Khalil, docente del Liceo artistico di Fano, che spiega: "La città diventerà luogo per lo scambio culturale da tutto il mondo, come ai tempi di Federico. Esporremo alla Data, con una mostra e un progetto d’immersione digitale, e al Collegio Raffaello, con l’Istituto comprensivo Volponi, la Scuola del libro, il Liceo Laurana-Baldi e il Liceo Giovanni XXIII di Milano, dedicando poi tre luoghi ai lavori di grandi artisti: la Sala del Castellare all’urbinate Marcello Lani, l’oratorio di San Giovanni allo spagnolo Pedro Cano e l’oratorio di San Giuseppe ad Angelo Gorlini. Il programma (disponibile su www.urbinoinacquerello.org) prevede attività gratuite per ragazzi e adulti, performance e seminari. Per esempio, sabato mattina costruiremo un giardino con l’iniziativa "Green Biodiversity" e domenica metteremo a confronto le tecniche didattiche italiane e finlandesi che coinvolgono l’acquerello". Accanto al contributo artistico, le scuole urbinati daranno vita a un corteo con abiti e musiche rinascimentali, a cui parteciperanno pure degli studenti e docenti esteri ospitati dal Liceo Laurana-Baldi.

"Per la prima volta abbiamo introdotto l’acquerello come attività pomeridiana - spiega la dirigente Claudia Guidi -. Per i ragazzi è stata una grande rivelazione". Maria Lorena Farinelli, dirigente dell’Istituto Volponi, sottolinea "l’importanza dell’incoraggiare gli studenti a esprimersi attraverso l’arte. Questa rassegna ci fa onore e rende merito a chi ha collaborato per realizzarla".

Nicola Petricca