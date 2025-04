Omaggio a Patrizia Cavalli

"Vita meravigliosa" domani al Teatro Sperimentale di Pesaro è un ritratto in versi e in musica di Patrizia Cavalli, tra i poeti italiani contemporanei più amati. Letti e interpretati da Iaia Forte, in un efficacissimo congegno narrativo sostenuto dalla musica e dalle canzoni di Diana Tejera, i versi fanno riconoscere tutta la irresistibile felicità di questa poesia. Lo spettacolo è proposto nel cartellone di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con 10 Comuni del territorio, tra i quali quello di Pesaro che ne è capofila sin dalle prime edizioni, palcoscenico ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei giunto alla ventunesima edizione.

"Ho conosciuto Patrizia Cavalli molti anni fa, grazie a Carlo Cecchi – ricorda Iaia Forte –, durante le prove del Sogno di una notte d’estate di Shakespeare, da lei tradotto. Conoscevo e amavo le sue poesie e questo mi portava ad avere una certa timidezza nei suoi confronti, ma diventammo subito amiche, grazie a immediate confidenze amorose, al reciproco interesse per il buon cibo, il tempo perso e il vino". Il disegno luci dello spettacolo è di Giuseppe Amatulli, la produzione di Argot Produzioni, in collaborazione con Todi Festival, Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro e Reggio Iniziative Culturali.

Informazioni: Teatro Rossini 0721 387621, Teatro Sperimentale 0721 387548, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket. Inizio ore 21.