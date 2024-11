Omaggio a Pierboni

Fano-Marotta Maroso è stata una partita senza storia, con i granata che hanno messo sul sicuro il risultato in appena 10’, ma prima della partita, oltre al fair play finora mai visto tra le due squadre che si sono salutate compresi i giocatori in panchina, c’è stato un ultimo saluto al dottor Manlio Pierboni, il medico sociale scomparso poco più di una settimana fa. Le massime società cittadine, Fano Calcio e Virtus Volley oltre al consorzio Fano Sport, con i loro presidenti Giovanni Mei, Emidio Cennerilli, Paolo Petrucci hanno voluto ringraziare il dottor Pierboni per i decenni che ha dedicato allo sport fanese e non solo. Anche a loro nome ma anche di tutta la città, il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore allo sport Alberto Santorelli hanno voluto consegnare alla figlia Diletta una targa alla memoria: "per il suo esempio di dedizione, impegno e generosità che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo".

