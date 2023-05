Omaggio a Ruggeri con Elio Germano e la realtà virtuale

Si apre oggi alla Rocca Malatestiana di Fano la seconda edizione del progetto “Fano con Ruggero Ruggeri“, attore ideale del premio Nobel per la Letteratura Luigi Pirandello. Il programma alternerà momenti storici con grandi registi e attori a eventi spettacolari con mostre e video artistici di giovani videomaker dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Ci sarà anche un’opera di Elio Germano, già interprete del film dedicato a Leopardi “Il giovane favoloso“. Germano oggi alle 16,30 e stasera alle 21,15 proporrà un’opera in 3D “Così è (o mi pare)“ che 150 spettatori potranno vedere in modo immersivo con un sistema di realtà virtuale. L’adattamento, la regìa e l’interpretazione sono di Elio Germano. E’ una riscrittura del dramma pirandelliano per realtà virtuale in 3D con Isabella Ragonese e Pippo Di Marca. Prima dell’evento c’è la videointervista in esclusiva a Elio Germano a cura di Lisa Leone, Danilo Coppola e Antonio Lepenna. La mattina sempre di oggi prenderà il via il meeting Pirandello dalle 9,30 sempre alla Rocca Malatestiana. Saranno presenti Carlo Simoni attore e pittore, Arianna Ninchi attrice e regista che hanno seguito il Premio Ruggeri Under 30.

Interverranno tra gli altri anche il giornalista Pierfrancesco Giannangeli. “Fano con Ruggero Ruggeri“ che prosegue fino a sabato 27 maggio, omaggia la figura di uno dei più grandi interpreti italiano del Novecento nato a Fano nel 1871 e pone l’attenzione sulle proposte dei giovani attori e studenti fanesi. Il progetto è caratterizzato da un’attenzione rivolta ai giovani con l’intento di renderli partecipi in opere dove "le contaminazioni e le interazioni artistiche – dichiara il curatore del progetto prof Massimo Puliani – e le sperimentazioni con le nuove tecnologie possano esaltare l’innovazione apportata da Pirandello alla tradizione teatrale". Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Info 334 7231052.

b. t.