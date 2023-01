Omaggio al Santi per il calendario 2023

È dedicato a Giovanni Santi, padre di Raffaello, il calendario di Urbino 2023. Quella del “segna giorni“ realizzato in collaborazione con Amministrazione comunale, Accademia Raffaello e Galleria Nazionale delle Marche è ormai una tradizione iniziata tra il 2020 e il 2021: il primo è stato incentrato sul divin pittore Raffaello Sanzio mentre il secondo nel 2022 sul Duca Federico.

La scelta di Giovanni Santi è importante, un anno dedicato a lui e alla divulgazione della sua arte, e per questo ne è soddisfatto Luigi Bravi, presidente dell’Accademia Raffaello.

Una vera cooperazione tra le principali istituzioni della città per promuovere in maniera capillare i pilastri culturali e storici del territorio. Questo, appena edito, e distribuito gratuitamente in tiratura limitata ci terrà compagnia nei prossimi dodici mesi ma già ci sono idee per la prossima edizione. Il calendario 2024 potrà essere incentrato, come proposto dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche Luigi Gallo, sulla figura di un altro grande artista, ovvero Federico Barocci. Anche in vista della grande mostra che sta preparando e curando per Palazzo Ducale.

Immagini e testi che raccontano i protagonisti della storia di Urbino. Come confermato anche dal sindaco di Urbino, Maurizio Gambini "c’è intenzione a proseguire con questa iniziativa dal forte valore culturale e comunicativo. Grazie per tutto quello quello che viene fatto da Galleria Nazionale Marche e Accademia Raffaello per valorizzare la città e questo calendario ancora una volta è un simbolo di sintonia, di collaborazione, di volontà di lavorare insieme da parte delle tre istituzioni a vantaggio della città".

fra. pier.