Omaggio alla memoria del maestro Donato Romito. Gli sarà intitolata la sala studi della Biblioteca Bobbato

Domani, alle ore 11 a Pesaro, presso la Biblioteca Bobbato (Galleria dei Fonditori, Ipercoop Miralfiore), si svolgerà un’iniziativa importante per il mondo della scuola e per la cittadinanza: verrà inaugurata la sala studi intitolata al maestro Donato Romito. Infatti il Consiglio Direttivo dell’Iscop ha approvato l’intitolazione della sala studi al maestro barese di nascita, pesarese per scelta, che ha lasciato un segno indelebile nelle persone che lo hanno conosciuto e hanno collaborato con lui che lo ricordano per il suo impegno politico, sindacale, sociale, per la dimensione collettiva allo studio, per l’educazione alla libertà come pratica di vita. Sempre partecipe alle iniziative dell’Istituto di Storia Contemporanea, nel 1984 fu tra i promotori del Laboratorio di didattica della storia, composto da insegnanti di scuola elementare rimasto attivo fino al 2016.