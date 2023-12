Omaggio all’ex presidente Saragat: "Anticipò il primo centrosinistra"

E’ stato intitolato ieri all’ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat il piazzale in via Simoncelli, a Pantano: "In città mancava un luogo pubblico dedicato al presidente Saragat – ha detto il sindaco Matteo Ricci –. Una figura importante per l’Italia, che ha rappresentato la travagliata storia del movimento socialista nel nostro Paese. Con una determinazione e una politica chiara, che da subito è stata atlantista. Una politica che ha anticipato il primo centrosinistra". Presente alla cerimonia di scopertura della targa dedicata a Saragat, anche l’onorevole Valdo Spini: "’La democrazia del socialismo’; è con queste semplici parole – ha sottolineato – che si possono sintetizzare la vita e le opere di Saragat. Catturato e condannato a morte dai tedeschi durante la Resistenza insieme a un altro futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini, scampò alla morte grazie al colpo di mano organizzato da Giuliano Vassalli e da altri socialisti. È passato alla storia per la scissione di palazzo Barberini del 1947, cioè il rifiuto della politica frontista portata avanti allora da Pietro Nenni. Saragat compì allora una scelta analoga agli altri leader socialisti e laburisti europei dell’epoca contro lo stalinismo. Ed un intransigente difensore della democrazia egli lo è sempre stato in tutte le circostanze e in tutte le situazioni". Al termine della cerimonia, è seguita la presentazione del libro “Sul colle più alto” (Solferino, 2022) dell’onorevole Spini, nella scuola Brancati di via Lamarmora. L’assessore al Fare Riccardo Pozzi ha sottolineato: "Per me la scuola ha un forte valore simbolico. E questa è un fiore all’occhiello della città; un tesoro per tutti da fa scoprire a tanti pesaresi che possono fruire della biblioteca indipendente dagli orari di lezione. Aprirci qui una pagina così densa della nostra storia insieme all’onorevole Spini è un qualcosa di cui sono estremamente soddisfatto".