Ombrellone, quanto ci costi?. Dai 600 ai 900 euro lo stagionale. E c’è chi "tassa" i gruppi numerosi

Il prezzo di un ombrellone stagionale? Da 600 ai 900 euro, a seconda che si scelga una posizione in riva al mare o nelle file più arretrate e abbinato ai classici due lettini. E’ quanto si spende nella riviera pesarese per questa stagione estiva, con una spesa media che si aggira intorno ai 750-800 euro, visto che le famiglie della nostra città tendono a scegliere file di ombrelloni intermedie. Per conoscere i costi nel dettaglio abbiamo vestito i panni del cliente tipo e abbiamo chiesto informazioni o direttamente ai bagnini oppure ai bagnanti che già frequentano lo stabilimento. Siamo andati da Baia Flaminia fino a Sottomonte, passando per viale Trieste. In circa una quindicina di stabilimenti, scelti come campione casuale, è emerso che i costi sono più o meno allineati tra tutte le varie zone di Pesaro. Qualche bagno ha ritoccato i costi verso l’alto per questa stagione, con aumenti che vanno fino al 6%, altri invece hanno deciso di lasciare i prezzi invariati, anche perché in alcuni casi erano stati già aumentati negli anni precedenti. Così per uno stagionale in fila intermedia si può passare dagli 800 euro di Bagni Mario di viale Trieste (lato Levante), ai 750 euro di Bagni Agata (Sottomonte), fino agli 800 euro di Bagni Lucio o di Paradise Beach (entrambi in viale Trieste lato Ponente). In questi tre casi, i frequentatori degli stabilimenti, ci segnalano un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Se si scelgono delle file più arretrate, si può spendere circa 600 euro ai Bagni Jolly Jocker (di Ponente), così come a Zona 27, sempre a Ponente, che per quest’anno non ha ritoccato i prezzi. Se si sceglie una terza fila, a Zona 27 il costo sale a 850 euro, mentre a Bagni Sole si arriva a 900 euro, sempre compresi i due lettini. Per una quinta fila a Sandy Beach (Sottomonte), di nuova gestione, si può pagare circa 700 euro, mentre ai Bagni Miramare (sempre zona Sottomonte) per una seconda fila si paga 730 euro. Se nello stesso tratto di mare ci spostiamo di un po’, fino allo Chalet a mare, il costo di un ombrellone e due lettini è di 830 euro (in salita rispetto all’anno scorso), mentre a Bagni Margherita lo stagionale si può pagare 730 euro ma non è specificata la fila. Se ci si sposta di zona, raggiungendo Baia Flaminia, Bahia del Sol non ha aumentato il prezzo base di due lettini e ombrellone (680 euro) ma da quest’anno, come ci spiegano i frequentatori, c’è la clausola che se l’ombrellone sarà occupato da più di 4 persone bisognerà pagare 100 euro in più. Intanto l’osservatorio nazionale Federconsumatori, in collaborazione con la Fondazione Isscon, ha realizzato il monitoraggio dei costi dei servizi balneari nella stagione 2025, rilevando un aumento medio nelle Marche del solo 0,2% al 2024 (in Italia 2,4%). Da sottolineare però che secondo Federconsumatori, il prezzo dell’abbonamento stagionale medio nella nostra regione è di 1.840 euro, ben al di sopra dei prezzi applicati a Pesaro. "La ristrettezza dei bilanci familiari – spiega Alessandro Pertoldi, segretario Federconsumatori - anche quest’anno spinge i cittadini a cercare soluzioni per risparmiare, come ad esempio la fruizione più breve del servizio spiaggia".