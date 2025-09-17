Ombrelloni e lettini ai saluti. Ma qualche stabilimento prova a resistere fino al 24

Stagione balneare, arrivederci all’anno prossimo. Da Ponente a Levante, già da qualche giorno, i bagnini pesaresi hanno iniziato a togliere ombrelloni e lettini dalle spiagge, tenendo a disposizione soltanto qualche postazione per stagionali e turisti pronti a godersi l’ultimo sprazzo di sole estivo. Il termine per molti operatori è il weekend che sta arrivando, anche se qualcuno è pronto a resistere fino al 24 settembre ed oltre (meteo permettendo). Ufficialmente la stagione balneare nelle Marche si è chiusa il 14 settembre e da quel momento gli stabilimenti sono rimasti aperti senza obbligo del bagnino di salvataggio, a patto che venisse esposto un avviso per informare i bagnanti del servizio non attivo.

Ma nonostante la chiusura ufficiale e viste le ultime giornate di sole, c’è chi non ha voluto rinunciare ad andare in spiaggia, turisti compresi. A confermarlo Raffaella Raffaelli, titolare di Bagni Irene: "Da qualche giorno abbiamo iniziato a mettere via ombrelloni e lettini – dice -. Abbiamo ancora alcune postazioni riservate agli stagionali che non hanno più il loro posto fisso ma possono posizionarsi dove vogliono e abbiamo delle disponibilità anche per i turisti, ovviamente con prezzi da bassa stagione". Per quanto riguarda il servizio del bagnino di salvataggio Raffaelli aggiunge: "Fino a domenica da noi sarà disponibile con un orario ridotto – dice -. Poi ci avvieremo alla chiusura di stagione".

Poco distante, ai Bagni Giuseppe, la situazione è molto simile. Anche qui qualche fila di ombrelloni è già stata tolta e si procede con il lavaggio dei lettini pronti per il ricovero invernale: "Alcuni ombrelloni li abbiamo lasciati, anche per qualche turista di passaggio, ma tutto questo fino a domenica finché avremo il bagnino di salvataggio". Claudio Casoli, di Zona 27, spera di riuscire a tenere aperto lo stabilimento fino al 24 settembre: "Fino a domenica terremo aperto di sicuro – dice -. Poi ci auguriamo che il meteo sia dalla nostra parte, perché ancora qualche turista in città c’è. Questa è stata una stagione tra alti e bassi, maggio e giugno è stato bello e abbiamo lavorato nei weekend. A luglio il meteo non ci ha assistito, mentre ad agosto è andata bene nelle due settimane centrali. Ora già ci prepariamo alla prossima stagione".

Sul lungomare di Ponente il colpo d’occhio è molto simile a quello su Levante. Le ultime file di ombrelloni e lettini sono già state tolte quasi dappertutto, poi c’è chi decide di mantenere attiva l’attrezzatura almeno fino a domenica e chi invece ha già tolto quasi tutto. "Da noi è rimasto qualche lettino di cortesia per gli stagionali – dice Diana Angelini –. Abbiamo tanti patiti del mare tra i nostri clienti quindi finché il tempo è buono rimarremo aperti con questa configurazione. Per quanto riguarda il bagnino di salvataggio, l’obbligo di assistenza in mare era in vigore fino a domenica scorsa, ora abbiamo esposto un cartello informativo dove avvisiamo che il servizio non è attivo".