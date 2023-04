Ombrelloni pronti? Solo pochissimi E il 1° maggio è lontano dal sold out

di Giorgia Monticelli

Ombrelloni già piantati, ristorante e bar completamente operativi e lettini pronti per ogni evenienza. La Bahia Del Sol, in Baia Flaminia, è il primo stabilimento balneare ad inaugurare ufficialmente la stagione estiva in città, sfidando anche il meteo instabile di questi giorni.

"Già da sabato abbiamo accolto i primi temerari in costume, poi oggi (ndr ieri) il tempo non è dei migliori ma non ci scoraggiamo – dicono Adriano e Simone Mariotti, padre e figlio titolari dello stabilimento -. Questa sera (ndr ieri sera) sarà la prima serata di apertura del ristorante. Per il primo maggio, invece, siamo già tutti pieni".

Grande attesa quindi per il ritorno delle abbronzature e dei piedi nudi sulla sabbia, ma non senza qualche puntualizzazione: "In totale abbiamo circa 350 ombrelloni, già tutti occupati. Anche quest’anno abbiamo dovuto dire con dispiacere no a tante persone, tra turisti e pesaresi. È necessario ampliare le concessioni balneari e rivedere alcuni tratti di spiaggia che possano essere impiegati come strutture pronte all’accoglienza dei cittadini e non", ha sottolineato Adriano Mariotti.

Situazione organizzativa diversa invece tra viale Trieste e Sottomonte dove di ombrelloni ancora non vi è traccia. A bagni Margherita (all’altezza del ponte che passa sopra la ferrovia e vicino a bagni Due Palme) si aspetta il ripascimento della sabbia previsto per tutta la spiaggia di Sottomonte tra la prima e la seconda settimana di maggio. "Troppa poca sabbia ancora – dicono i titolari dello stabilimento – per piantare gli ombrelloni, dobbiamo attendere ancora qualche settimana".

Rimangono aperti invece i ristoranti in spiaggia che sperano ancora di poter avere un primo maggio sereno, anche se per adesso le prospettive non sono limpide: "Avevamo il ristorante al completo, tutti 40 i coperti erano prenotati. Poi queste condizioni meteo hanno cambiato tutto, la metà dei prenotati ci hanno chiamato per disdire – spiegano Romina e Roberto Costantini del ristorante di bagni Margherita -. Per ora è tutto in stand-by e incrociamo le dita".

Situazione critica anche per i ristoranti che non prevedono il pienone, a dirlo è stato infatti il presidente dei Ristoratori Mario Di Remigio che ha definito "last-minute" il ponte lungo di questi giorni. "In tanti stanno aspettando di vedere se le condizioni meteo miglioreranno – conclude Di Remigio -. Per adesso la previsione è di un week-end nella norma".