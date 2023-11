Omicida di Fano, il gip ha deciso. Dopo l’ospedale andrà in carcere

Angelo Sfuggiti, 70 anni, fanese, accusato di aver strangolato la moglie Rita Talamelli, 66 anni, dovrà andare in carcere appena potrà uscire dall’ospedale, dove si trova ricoverato adesso, dopo aver ingerito una dose eccessiva di barbiturici. L’uomo ha tentato di uccidersi lunedì scorso, di pomeriggio, nella sua villetta di via Montefeltro a Fano, dopo aver strangolato la moglie.

E’ quanto ha deciso ieri il gip, Giacomo Gasparini, dopo l’interrogatorio di convalida avvenuto l’altro ieri, cui tra l’altro, proprio perchè ricoverato, Sfuggiti non ha potuto partecipare. Il gip ha preso quella decisione valutando la possibilità che l’uomo possa reiterare il reato, e comunque, a pochi giorni dal delitto, la concessione dei domiciliari, come misura alternativa alla detenzione, sarebbe stata abbastanza improbabile. Quindi appena per lui si chiudono le porte dell’ospedale, per l’ex pizzaiolo si apriranno quelle del carcere. Il gip ha assecondato quella che era stata la richiesta della procura, Pm Marino Cerioni. Al momento, Sfuggiti potrebbe comunque ricevere le visite dei famigliari. I figli in questo momento hanno anche un altro problema, quello di organizzare i funerali della madre, Rita.

L’autopsia, svoltasi l’altro ieri, ha svelato che la donna è stata uccisa dal marito con un foulard: strangolata da dietro, come dimostrano le ferite, uniformi e nette, intorno al collo, provocate dalla pressione della stoffa sulla pelle. Forse tra i due coniugi c’era una lite in corso, e l’uomo ha scatenato la sua rabbia sulla donna fino a ucciderla. Poi ha iniziato a ingerire pasticche, cercando la morte. Quando è arrivato uno dei figli, lo ha trovato sul letto. L’uomo non avrebbe mai perso conoscenza, nonostante l’overdose di pasticche.

Una volta che Sfuggiti varcherà la soglia del carcere, si dovrà anche verificare se lo stare in cella è compatibile con il suo stato di salute, e visto il fatto che ha già tentato di uccidersi una volta, dovrà essere sottoposto a sorveglianza, per evitare che ci riprovi. Ed è abbastanza probabile che la sua difesa farà a breve nuove istanza per la richiesta dei domiciliari. Restano da definire alcuni aspetti importanti del femminicidio – se sia esploso all’improvviso o meno – che potranno emergere solo quando l’ex pizzaiolo potrà rispondere alle domande del gip.

