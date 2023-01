Omicidio Bruzzese a Pesaro, colpo di scena della Corte: nulla la richiesta di rinvio a giudizio

Omicidio a Pesaro il giorno di Natale del 2018: ucciso Marcello Bruzzese

Pesaro, 11 gennaio 2023 – Omicidio Bruzzese, il processo torna indietro alla fase delle indagini. Lo ha deciso stamattina la Corte d'Assise di Pesaro in apertura della seconda udienza sul delitto di Natale del 2018 in cui due sicari freddarono Marcello Bruzzese, fratello del pentito di 'ndrangheta Girolamo, con decine di colpi di pistola nel garage della sua casa in via Bovio, nel centro della città.

Rocco Versace, calabrese di 57 anni, imputato nel processo a Pesaro, è accusato di concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso.

La Corte ha stabilito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che i pm dorici avevano depositato ad agosto, in deroga alla sospensione del periodo feriale. Deroga ammessa per i reati di criminalità organizzata.

Ma i giudici pesaresi non hanno ravvisato il vincolo associativo e così hanno dichiarato nulla la richiesta. Versace è tornato ad essere indagato. E ora potrà di nuovo chiedere di essere ascoltato o presentare eventuali nuovi documenti o elementi utili per la sua difesa.

La Corte ha infine accolto la richiesta della procura e cristallizzato la data di scadenza dei termini di custodia cautelare di Versace al 4 ottobre 2023.

Domani la procura di Ancona provvederà a notificare di nuovo all'imputato l'avviso di conclusione delle indagini.