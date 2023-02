Omicidio Bruzzese, procura certa: "Sono i killer, meritano l’ergastolo"

Chiesto l’ergastolo ieri per i due presunti killer di Marcello Bruzzese, ucciso in via Bovio a Pesaro la sera di Natale del 2018. Un delitto di mafia, come ritorsione per la collaborazione con la giustizia del fratello ex ’ndranghetista Girolamo. Le richiesta del "fine pena mai" è stata fatta ieri dalla procura di Ancona al processo con rito abbreviato nei confronti dei due imputati. Che sono: Francesco Candiloro, 43 anni, originario di Polistena, Reggio Calabria, pasticcere a Brescia e Michelangelo Tripodi, 44 anni, di Vibo Valenti. Per la pubblica accusa loro sono gli autori materiali dell’omicidio, quelli che hanno sparato, scaricando sulla vittima un intero caricatore con pistole calibro 9. Nell’udienza di ieri, i pm hanno parlato di una serie di prove sulle responsabilità dei due imputati, i quali sono stati scelti proprio perché insospettabili e lontani dalla criminalità. Per arrivare a loro, il Ros dei carabinieri è partito dal ritrovamento nel covo del latitante Giuseppe Crea di 56 anni di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, di un telefono con utenza olandese, impossibile da intercettare perché criptato, ma che lui utilizzava stabilmente. Gli inquirenti hanno un’intuizione: vediamo quanti altri ’olandesi’ lo hanno contattato. Ne trovano tre. Spicca un dettaglio: uno di questi aveva fatto un errore inserendo quella sim straniera nel proprio telefonino. A quel punto, gli inquirenti hanno controllato dove fosse quel telefono ’olandese’ nei giorni del delitto Bruzzese, ossia il 25 dicembre 2018. Era a Pesaro, in particolare nella zona di via Bovio. Gli inquirenti riescono a rintracciare le altre due utenze olandesi che si trovano a Pesaro in quei giorni, e risultano in possesso di altri due calabresi. Il Ros segue la scia lasciata da un miliardo di celle telefoniche fino ad identificare le utenze olandesi-calabresi utilizzate dai killer. Si nascondevano tra Riccione e Rimini e dopo l’omicidio fuggirono verso Urbino. Uno di loro, Michelangelo Tripodi, di 43 anni, tornò quasi subito in Calabria mentre Francesco Candiloro, di professione pasticcere a Brescia, rientrò al lavoro tornando a fare torte. Tripodi e Candiloro avrebbero soggiornato nell’entroterra tra Riccione e Rimini da novembre 2018 arrivando quasi ogni giorno a Pesaro per gironzolare in bici in via Mazzini dove risiedeva la famiglia di Marcello Bruzzese, moglie e figli. I quali erano talmente fiduciosi di non correre rischi da mettere il loro nome nel campanello di casa. Un lusso costato caro. Prossima udienza il 9 marzo.

