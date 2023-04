Omicidio Bruzzese, si riparte Domani l’udienza preliminare

Omicidio Bruzzese, verso il processo bis. Domani ci sarà infatti la nuova udienza preliminare davanti al gup di Ancona sulla richiesta di rinvio a giudizio per Rocco Versace, il 57enne calabrese accusato di aver aiutato a pianificare il delitto di Natale del 2018, in via Bovio, in cui è stato freddato Marcello Bruzzese, fratello del pentito Girolamo. Il primo processo davanti alla Corte d’Assise di Pesaro era stato "azzerato" per un vizio formale. La procura dorica non aveva infatti rispettato la sospensione feriale chiedendo il rinvio a giudizio in agosto, avvalendosi della deroga per i reati di criminalità organizzata. Deroga che non poteva applicarsi al processo Versace dal momento che gli si contesta l’omicidio aggravato dal metodo mafioso e non l’associazione per delinquere. I suoi difensori non chiederanno il rito abbreviato (come fatto invece dagli altri due complici, i presunti sicari), ma andranno a dibattimento davanti all’assise pesarese.