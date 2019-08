Pesaro, 14 agosto 2019 - Drammatico appello delle figlie dei coniugi Cegolea sui social, rimaste senza genitori. Perché in una tragica domenica di agosto, in via Chiaramonti (foto) il padre ha ammazzato la moglie, e loro madre, e poi si è tolto la vita. Un dolore immenso affidato a un post su Facebook dal profilo di Nadia, la figlia maggiore, 23 anni.

"E' difficile credere che non hai più genitori, che nessuno si prenda cura di te - si legge nel post -, non avere più consigli da genitore... Da 2 giorni siamo sole al mondo, siamo rimaste 2 sorelle che per tutta la vita sentiranno il vuoto nell'anima, questo dolore che nessuno e nessuno potrà mai risolvere. Ma Dio è con noi e lui si prende sempre cura, non ho parole per descrivere tutta la situazione che è successa nella mia famiglia. Ma ci sono tante brave persone che vogliono aiutarci con il sostegno, con un consiglio o finanziario. Abbiamo bisogno di aiuto, perché non ho il diritto di chiedere niente a nessuno ma non ho altro modo. Grazie mille a tutti con tutto il mio cuore, e grazie a tutti quelli che sono con me ora perché ho molto sostegno da parte dei parenti e degli amici e grazie a Dorothy sono forte e sarò sempre così difficile da non combattere sempre. Vi prego con tutto il mio cuore e la mia anima è distrutta ora se avete la possibilità e riuscite ad aiutarci potete farlo". E poi sono riportati gli estremi del conto corrente a cui fare l'offerta.

L'autopsia

Trauma cranico e soffocamento. L’autospia svolta ieri pomeriggio dal medico legale, Loredana Buscemi, sulla salma di Maria Cegolea, 42 anni e Andrei Cegolea di 47, non lascia dubbi: la donna è morta per soffocamento all'interno del bagno della sua casa di via Chiaramonti mentre lui due ore dopo per impiccamento nell'attiguo capanno degli attrezzi.

Entrambi i corpi presentano lividi e ferite, segno della furiosa lite che c'è stata prima della morte.

La donna ha cercato per un minuto o forse più di fermare il suo assassino ma la pressione serrata con un asciugamano su bocca e naso non le hanno lasciato scampo. Ne è scaturita anche un'emorragia dal naso e malgrado questo il marito Andrei l'ha vista rantolare e morire senza lasciare la presa. Era ossessionato dall'idea del tradimento di Maria malgrado la separazione risalente ad un anno fa, proprio per una gelosia folle e insensata dell'uomo. Il quale aveva preteso di mantenere le chiavi di casa per vedere le figlie di 15 e 23 anni, le quali domenica scorsa si trovavano in Moldavia in vacanza.



La dottoressa Loredana Buscemi dell'istituto di medicina legale di Ancona ha confermato dunque la prima tesi: quella del soffocamento per la donna dopo esser stata in parte tramortita con una botta in testa, forse con il bidet sradicato dal marito, e quella dell'impiccamento per l'uomo. Ora il pm Giovanni Narbone, come ultimo atto, intende far eseguire un accertamento tecnico sui 4 cellulari trovati in casa.

