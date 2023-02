Omicidio di Pesaro, il messaggio choc del killer: “Sistemo tutto io”

Michael Alessandrini è accusato di avere ucciso l'amico Pierpaolo Panzieri

Pesaro, 25 febbraio 2023 – Il pianto di un uomo verso le 4 e 30 del mattino di martedì scorso. Quando Pierpaolo Panzieri era molto probabilmente già morto. Hanno detto di averlo sentito dei vicini di casa della vittima. Il che lascia supporre che quelle erano le lacrime di Michael Alessandrini, il quale, dopo aver ucciso il 27enne, è rimasto sul luogo del delitto, forse accanto al corpo straziato dalle 13 coltellate, come se lo vegliasse. Nuovi dettagli spuntano in queste ore sull’omicidio della casa bianca di via Gavelli 19. Nuovi tasselli che dovrebbero chiarire i contorni di quello che è successo nelle ultime ore di vita di Panzieri. Ma anche spiegare chi è Alessandrini. Una personalità complessa e difficile tanto che già questa mattina, l’avvocato Salvatore Asole, nominato ieri difensore di fiducia dalla famiglia del 30enne pesarese, si presenterà in procura per depositare due istanze: una per sollecitare la perizia sulla capacità di intendere e di volere di Michael e l’autorizzazione a incontrarlo a Timisoara, in Romania, prima del rimpatrio. E la nomina del consulente Ezio Denti. Ma veniamo agli ulteriori tasselli della vicenda. Andare a combattere in Ucraina contro i russi era un proposito che Alessandrini aveva in mente...