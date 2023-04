Omicidio di via Gavelli Ritrovata a Zagabria la Clio dell’assassino

L’aveva abbandonata nell’area di parcheggio di un distributore, a Zagabria, durante la sua fuga folle, diretto in Ucraina, dopo l’omicidio, dove voleva andare a combattere. Poi aveva preso un taxi, fino alla stazione. Da lì in treno fino a Vienna, poi a Bucarest, poi in Moldavia, fino alla Romania, dove è stato arrestato. Del resto, Michael Alessandrini, l’assassino di Pierpaolo Panzieri, lo aveva detto ai poliziotti romeni: "La Clio l’ho lasciata a Zagabria". E dopo alcune ricerche, fatte anche con i colleghi della Squadra Mobile pesarese, diretta da Paolo Badioli, la macchina è stata ritrovata e ora è in un deposito di Pesaro. Dopo che i poliziotti della Mobile sono andati in missione a Zagabria per recuperarla.

Quell’auto potrebbe raccontare ancora altri particolari dell’omicidio del 20 febbraio scorso, che ha sconvolto la città: ma i reperti sono abbondanti e inseriti in un quadro investigativo ormai chiaro. Nella disponibilità di Michael gli inquirenti hanno ritrovato anche l’arma del delitto, il coltello, e il telefonino appartenente alla vittima. Oltre che i vestiti dell’assassino, che contengono tracce ematiche, ma non è chiaro ancora di chi, visto che anche Alessandrini s’era ferito nella colluttazione con Pierpaolo.

Ora si attende la perizia psichiatrica che i tecnici incaricati dovranno svolgere su Alessandrini: sulla sua parziale o totale incapacità di intendere e di volere si gioca la parte essenziale del prossimo dibattimento.