Omicidio di via Gavelli Sabato in duomo il funerale di Pierpaolo

Sarà celebrato sabato mattina, alle 11, in Duomo, il funerale di Pierpaolo Panzieri, il 27enne pesarese ucciso lunedì 20 febbraio nella sua casa in via Gavelli. E intanto Michael Alessandrini, il 30enne reo confesso dell’omicidio, sarà rimpatriato dalla Romania dove è stato arrestato e farà ritorno a Pesaro domani. Alessandrini sarà rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi. Dopo l’autopsia di qualche giorno fa, la procura ha rilasciato il nullaosta e ora la famiglia, i tanti amici e conoscenti potranno riunirsi per dare l’ultimo saluto a Pierpaolo. Alessandrini, invece, difeso dall’avvocato Salvatore Asole, si prepara a rispondere all’accusa contestata dalla procura di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà. Al momento, agli atti, c’è anche l’interrogatorio reso dal 30enne in Romania, davanti alle autorità di Timisoara, nel quale ha ammesso di aver ucciso l’amico per gelosia nei confronti di Julia, una pesarese. Julia che si è subito affrettata a precisare che non c’era alcuna relazione sentimentale tra lei e Alessandrini. Ma nella sua testa, il 30enne si sarebbe convinto che Panzieri potesse rappresentare un rivale in amore, un ostacolo tra lui e Julia. E quel tarlo avrebbe finito per armargli la mano del coltello (che gli hanno sequestrato i poliziotti romeni) con cui ha infierito 15 volte sul corpo di Pierpaolo.

L’avvocato Asole ha sollecitato una perizia psichiatrica per il suo assistito. Alessandrini, come testimoniato da tanti, aveva diverse "stranezze" e comportamenti sopra le righe. Pare che fosse convinto che una sua amica gli avesse infilato un microchip sotto la pelle. E diceva di essere seguito dai servizi segreti. Avrebbe anche "scannerizzato" i genitori con una calamita, certo che dopo il vaccino, avessero iniettato una cimice anche a loro.

