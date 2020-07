Pesaro, 22 luglio 2020 - Ergastolo per Franco De Luca, 40 anni, e Dante Lanza, 33, mentre 16 a testa (14 per l'omicidio e 2 per il reato satellite della tentata rapina) per Nino, 29 anni, fratello di Franco, e Massimiliano Caiazza, di 28. Questa la sentenza di primo grado emessa stamattina dalla Corte d'Assise di Pesaro (presidente Lorena Mussoni, a latere Maurizio Di Palma) per l'omicidio di Sesto Grilli, il 74enne pensionato di San Lorenzo in Campo, trovato senza vita il 17 marzo 2019 nella sua casa dopo essere stato picchiato, legato a una sedia, imbavagliato, la bocca e il naso chiusi con lo scotch e un cuscino tenuto premuto sul volto con del nastro adesivo. Omicidio volontario aggravato dal nesso teleologico, sevizie e crudeltà, motivi abbietti e futili, l'imputazione formulata dal pm Maria Letizia Fucci la quale aveva chiesto l'ergastolo per Franco e Lanza, considerati gli esecutori materiali dell'omicidio, e 22 a testa per Nino e Caiazza, ipotizzando per loro il concorso pieno e aggiungendo alla pena rispettivamente 36 mesi e 24 mesi per la tentata rapina.

La Corte d'Assise ha riqualificato l'accusa in omicidio volontario ma facendo cadere le aggravanti delle sevizie e della crudeltà, dei motivi abbietti e futili, ma lasciando quella della minorata difesa della vittima.

A Nino e Caiazza ha riconosciuto il concorso anomalo del delitto e non pieno come prospettato dalla Procura. In pratica, i due più giovani avrebbero voluto solo la rapina, ma avrebbero anche potuto prevedere l'evento più grave, e cioè la morte di Grilli. Come poi è accaduto.

