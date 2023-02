Omicidio Pesaro, la disperazione del padre di Michael Alessandrini all’hotel San Marco

Omicidio Panzieri a Pesaro, il presunto killer fermato in treno in Romania e il video dell’arresto. Ecco chi è

Omicidio Pesaro, il papà di Pierpaolo: dolore e rabbia. "Il killer non è pazzo, non credetegli"

Omicidio di Pesaro, Michael Alessandrini in fuga catturato in Romania. "Ha ammazzato l’amico senza un perché"

Omicidio di Pesaro, Michael Alessandrini: “Dirò tutto al giudice”. In tasca aveva il telefono di Pierpaolo

Per approfondire:

Pesaro, 23 febbraio 2023 – All’hotel San Marco, il padre di Michael Alessandrini è seduto alla reception della struttura che gestisce insieme alla moglie. Risponde al telefono, alle tante chiamate da parte di giornalisti di tutta Italia e non solo. Ha lo sguardo stravolto, allarga le braccia.

E intanto continua a lavorare, per quanto possibile da quando ha saputo che il figlio è sospettato dell’ omicidio di Pierpaolo Panzieri, e a portare avanti l’albergo in viale XI Febbraio 62, a due passi dalla stazione ferroviaria e dal cuore del centro storico.

Quell’ hotel a tre stelle dove un anno fa un uomo di 32 anni, arrivato da Milano in città per stare con la sua fidanzata residente a Pesaro, è morto nella stanza che aveva riservato dopo essersi iniettato una dose di eroina.