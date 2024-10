Omicidio Panzieri, il dolore e la rabbia della madre: “Ergastolo per Alessandrini”

Pesaro, 17 ottobre 2024 – “È l’ultima cosa che mio figlio ha visto prima di morire. Pierre ha guardato la faccia di una persona a cui voleva bene e che l’ha tradito uccidendolo”. Non riesce a darsi pace Laura Gentilucci, mamma di Pierpaolo Panzieri che ieri è stata ascoltata in corte d’assise, durante il processo per l’omicidio di suo figlio. Il 27enne è stato ammazzato con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 da Micheal Alessandrini. L’imputato, 30enne, difeso dagli avvocati Salvatore Asole e Cosimo Damiano Cirulli, è ora in carcere con l’accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione, crudeltà e futili motivi.

Gianmarco e Laura, fratello e madre di Pierpaolo Panzieri (foto a sinistra) (foto Toni)

Micheal e Pierpaolo erano amici e quella sera avevano cenato insieme nella casa della vittima in via Gavelli. “Pierre aveva preso a cuore Micheal perché era un ragazzo solo – racconta Laura Gentilucci che insieme alla famiglia si è costituita parte civile assistita dagli avvocati Fabio Anselmo e Paolo Biancofiore –. Io voglio che sia dato l’ergastolo a questa persona. Per me e per la mia famiglia l’ergastolo è stato sentenziato a febbraio dell’anno scorso”. Ai giudici, tra cui la presidente del tribunale Lorena Mussoni, Laura Gentilucci ha consegnato ieri mattina un quaderno di poesie scritte da suo figlio. “Sono stata contenta di averlo dato a loro – racconta –. Credo che sia l’unico modo per fargli capire veramente chi era Pierre”.

Pietro Panzieri, padre di Pierpaolo

L’unico momento in cui alla mamma di Pierpaolo si illuminano gli occhi è quando descrive il contenuto del quaderno consegnato in aula. “Le poesie di Pierre sono dedicate alla ragazza di cui era innamorato. Sono parole piene di amore e di sentimenti belli. Hanno il potere di coccolarmi e sono per me come un balsamo ogni volte che le rileggo. Per me è come avere, per un attimo, mio figlio lì vicino. Parlano di amore, amore per la vita, amore per tutto”.

Ieri è stato ascoltato anche Gianmarco Panzieri, il fratello di Pierpaolo. I due lavoravano insieme, nella ditta di famiglia che si occupa di taglio cemento. Una ditta in crescita ma che, dopo l’uccisione del fratello, come ha lui stesso riferito in aula, ha dovuto affrontare un momento di drammatica crisi anche economica. “Dopo la morte di Pierpaolo, la mia vita si è riempita di debiti con le tasse da pagare, ora sono circa 80mila euro”. La sera prima dell’omicidio aveva cenato insieme a Pierpaolo. Si presentò a sorpresa anche Alessandrini che si mise d’accordo con Pierpaolo per vedersi la sera seguente, quella dell’omicidio. La prossima udienza è prevista per il 30 ottobre quando verrà ascoltato un consulente medico legale della parte civile.