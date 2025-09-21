Omicidio Panzieri, verso l’appello. Gli avvocati di Alessandrini: : "Il processo è tutto da rifare"

Un processo da rifare, dalle fondamenta. È questa la richiesta contenuta nell’appello presentato dai difensori di Michael Alessandrini, 30 anni, contro la sentenza della Corte d’Assise di Pesaro che ad aprile scorso lo ha condannato a 24 anni per l’omicidio del 27enne Pierpaolo Panzieri, ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 nella sua abitazione in via Gavelli. Una sentenza pesante, che ha riconosciuto un vizio parziale di mente all’imputato e stabilito, oltre al carcere, anche tre anni di misura di sicurezza in una Rems, una struttura sanitaria per chi ha problemi psichiatrici.

Secondo l’avvocato Salvatore Asole (che giovedì scorso ha depositato l’appello anche a nome del co-difensore Cosimo Damiano Cirulli) il primo processo sarebbe nato già con il piede sbagliato. Il nodo principale riguarda il mandato d’arresto europeo, lo strumento che ha permesso all’Italia di ottenere la consegna di Alessandrini dalla Romania, dove era stato fermato. Nel mandato erano indicate accuse precise. Ma, sostiene la difesa, una volta arrivato davanti ai giudici italiani, quell’impianto accusatorio sarebbe stato "allargato": nel rinvio a giudizio sarebbero state inserite aggravanti come la premeditazione e i futili motivi, mai menzionati nel mandato iniziale.

Qui entra in gioco il cosiddetto principio di specialità. In parole semplici: se uno Stato consegna un imputato a un altro Paese, quel Paese può processarlo solo per i fatti riportati nel mandato d’arresto europeo. Non è consentito aggiungere accuse più gravi o aggravanti non previste: se la Romania ha dato il via libera per un certo reato, l’Italia non può estendere il processo ad altro. Secondo la Corte d’Assise di Pesaro, che nella sentenza di condanna ha stabilito l’equivalenza tra l’aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riscontrato nell’imputato e ha escluso l’aggravante della premeditazione e dell’aver agito per futili motivi, questa regola è stata rispettata perché il fatto storico era lo stesso e le aggravanti non cambiavano la sostanza. Ma per la difesa non è così: quelle aggravanti hanno pesato e hanno reso la posizione dell’imputato più grave. "Si insiste per la declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio – si legge nell’appello – con contestuale restituzione degli atti alla procura per formulazione di nuovo capo di imputazione".

Il secondo punto tocca invece la capacità di Alessandrini di affrontare il processo. Una perizia, in fase di incidente probatorio, aveva diagnosticato un grave disturbo di personalità con tratti schizotipici e borderline, riconoscendo un vizio parziale di mente al momento del delitto. Ma, sostengono gli avvocati, non è stato accertato se al momento del dibattimento l’imputato fosse effettivamente in grado di comprendere e partecipare consapevolmente. In pratica: Alessandrini sapeva davvero cosa stava succedendo in aula? Per la difesa serviva un nuovo accertamento medico, che non c’è stato. "Sul tavolo – sottolinea l’avvocato Asole - resta il tema delle aggravanti di cui premeditazione e futili motivi escluse dalla corte ma che non avrebbero dovuto neppure entrare nel processo, proprio perché non previste nel mandato d’arresto e che comunque hanno inizialmente appesantito la sua posizione".

Alla fine, l’appello chiede due strade alternative: o la dichiarazione di nullità del rinvio a giudizio con restituzione degli atti alla Procura, oppure la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con la nomina di un consulente medico legale per redigere una perizia sull’attuale capacità processuale dell’imputato. In subordine, esclusa l’aggravante della crudeltà, e riconosciute le attenuanti generiche, la difesa chiede che venga applicata al condannato il minimo della pena. Ora la palla passa alla Corte d’Assise d’Appello di Ancona, che dovrà decidere se confermare la sentenza o riaprire il processo.