Omicidio Pesaro, il papà di Pierpaolo: dolore e rabbia. "Il killer non è pazzo, non credetegli"

Pesaro, 23 febbraio 2023 – "Sì, certo che conosco l’assassino di mio figlio. Ma non fatelo passare per pazzo, perché pazzo non è. Siamo distrutti". Il telefonino è quello di Gianmarco, il fratello di Pierpaolo, ma la voce è del padre Pietro. È lui che ha risposto ieri alla chiamata al posto del figlio. Non vuole aggiungere altro. "Chiedete al nostro avvocato". La famiglia di Pierpaolo Panzieri, il 27enne pesarese ucciso nella notte tra lunedì e martedì scorsi con 13 coltellate, nella sua casa di via Gavelli, da uno dei suoi amici di lunga data, Michael Alessandrini, 30 anni, si è già rivolta a un legale. "La famiglia di Pierpaolo è attonita, incredula – spiega il loro difensore, l’avvocato Paolo Biancofiore – ma soprattutto in questa fase, attende solo gli sviluppi delle indagini. Che proprio domani (ndr oggi per chi legge) vedranno un passaggio fondamentale: quello dell’autopsia". Questo pomeriggio, infatti, sarà eseguito l’esame sul corpo di Pierpaolo. Esame da cui ci si aspettano importanti risultati. E soprattutto risposte a interrogativi ancora sospesi. Uno su tutti, il movente. L’autopsia è stata fissata per le 15.30 di oggi. "Non sappiamo cosa possa aver determinato un gesto simile – continua Biancofiore – I famigliari...