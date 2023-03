Omicidio di Pierpaolo Panzieri Pesaro, parla la madre: “Mi hanno dilaniato”

Pesaro, 2 marzo 2023 – La madre di Pierpaolo Panzieri, il ragazzo ucciso a Pesaro per il quale è stato arrestato in Romania l'amico di infanzia Michael Alessandrini, ha parlato a 'La Vita in Diretta', il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, e ha lasciato trapelare e sfogare la disperazione di una madre che perde il figlio prematuramente.

"Pierpaolo aveva 27 anni. Era nell'apice della sua vita. Pierpaolo doveva sposarsi, doveva fare dei figli. Io non dovevo andare al funerale di mio figlio, io dovevo andare al matrimonio di mio figlio", ha detto la donna, a cui il figlio è stato strappato da un motivo non ancora chiaro, visto che ancora non si è a conoscenza del movente. "Senza di lui mi manca l'aria - ha detto - mi hanno dilaniato".

Una disperazione, come c’è da immaginarsi, non solo per la morte del giovane, ma anche per il modo in cui è avvenuta l’uccisione: brutale. Il 27enne Panzieri, infatti, è stato colpito da 13 coltellate alla schiena, oltre al taglio della gola, da Alessandrini, di cui era amico fin dall’infanzia. I due amici si erano visti per una cena a casa della vittima, in via Gavelli a Pesaro, poi la tragedia. Verso le 4:30 del mattino i vicini hanno sentito qualcuno piangere e si sono svegliati: era lo stesso Michael che singhiozzava, mentre molto probabilmente l’amico era già morto.

Poi la fuga. Alessandrini non è passato da casa dopo il fattaccio. Viveva in una stanza d’albergo di proprietà dei suoi genitori. Ha preso l’auto del padre ed è partito con in tasca 500 euro verso l’Ucraina, dove voleva arruolarsi contro i russi. È stato però catturato in Romania dalla polizia locale, avvertita dalle unità italiane.