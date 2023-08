Omicidio-suicidio a Milano: mamma e figlio di Fossombrone uccisi in via Palanzone

Omicidio-suicidio di Milano, sarebbero di lontane origini forsempronesi i protagonisti della tragedia avvenuta ieri nella città lombarda, in via Palanzone, quartiere Niguarda. Riccardo Guidarelli, 53 anni, si è gettato dal quarto piano dopo aver ucciso a coltellate la mamma Maria Costantini, 86.

La via di Milano dove è avvenuta la duplice tragedia (Ansa)

Secondo i primi rilievi, la donna era già morta da diverse ore, forse addirittura da alcuni giorni. Il corpo dell'anziana è stato trovato nella camera da letto, mentre l'uomo si è tolto la vita subito dopo avere chiamato il 112 per avvisare di ciò che stava per fare. All'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia, si è lanciato nel vuoto.

Nell'abitazione dei due sono stati trovati alcuni bigliettini di addio nei quali il figlio, in sintesi, esprimeva il timore di finire indagato per l'omicidio della madre, ammazzata con coltellate alla gola. Secondo i primi accertamenti svolti dalla pm di turno Maria Letizia Mocciaro, non vi sarebbero dubbi sulla dinamica dell'omicidio-suicidio. Non risulta che la famiglia avesse problemi economici e nessuno dei due soffriva di particolari patologie fisiche o mentali. Nell'appartamento non sono stati trovati psicofarmaci né altri tipi di medicinali per malattie specifiche