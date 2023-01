’Onda nuova’ per Schlein Tante ragazze e giovani

di Luigi Luminati

Si chiama "Parte da Noi" il comitato provinciale per Elly Schlein che si è presentato ieri mattina nella sala della Fondazione 25 Aprile (foto) in vista del congresso nazionale Pd. "Il nostro è un comitato che nasce in modo spontaneo, naturale, grazie al passaparola – dice Erica Magi, coordinatrice con Davide Giuliani – che ha coinvolto tanti iscritti grazie alla volontà di cambiare, innovare e far rinascere il Pd. Abbiamo raccolto tantissime adesioni, superando le 80 firme per la candidatura di Elly Schlein. Unica possibilità di una politica di sinistra in un partito che deve tornare a parlare con la gente".

Come anticipato dal ’Carlino’ dalla parte di Elly ci sono tanti giovani e soprattutto tante ragazze. "Non vogliamo creare una nuova corrente, bensì un’onda nuova di partecipazione – sottolinea Davide Giuliani – con una linea politica molto chiara con tre obiettivi: cambiamento climatico, giustizia sociale, lotta alla precarietà del lavoro. Non è vero che Elly è distante dalla realtà perché usa parole difficili e sembra astratta. Non è così, puntiamo ad un partito femminista, progressista ed ecologista. Mi sembrano tre cose semplici e chiare". A presentarla anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli, l’assessore comunale di Pesaro Camilla Murgia. Nelle firme spuntano alcuni ritorni come Maris Galdenzi, Valter Recchia, Elvio Neri, Antonio Lacetera, Rosaria Bonatti e Sara Mengucci. Oppure amministratori impegnati come Luca Pagnoni Di Dario, Michele Gambini, Giorgio Baldantoni ed Enrico Fumante.

Il presidente Paolini si è speso con un certo entusiasmo sulla candidatura: "Sono contento di ritrovare qua compagni che hanno fatto parte di un percorso con Pippo Civati. Io non sono stato sempre di sinistra, non sono mai uscito dal Pd e non sono mai stato col potere renziano. Mi ritrovo con Elly e ci sto benissimo. Negli anni ’70 volevamo fondare il "Popap" partito di opposizione permanente al potere. Nel Pd bisogna stare attenti: se dici che qualcuno è bravo viene subito bruciato". Aggiunge Camilla Murgia: "Con Elly ho sentito discorsi di femminismo che non sentivo da un po’. Vale la pena cogliere l’occasione. Tra qualche settimana tireremo le somme e credo saranno molto positive".

"Ho conosciuto Elly Schlein – dice il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli – quando eravamo insieme nella mozione congressuale di Pippo Civati dieci anni fa. Avemmo importanti risultati, è bello tornare con lei. Invitate tutti ad iscriversi al Pd per partecipare a questo primo turno di primarie". Dopo la presentazione del segretario Giampiero Bellucci, presente nella sede del partito per agevolare le iscrizioni, va anche detto che il sostegno alla Schlein parte con solide basi fanesi e tra i promotori c’è anche chi non si è iscritto al Pd come l’assessore comunale Samuele Mascarin, che viene accolto a braccia aperta da Paolini: "Io parteciperò il 26 febbraio - dice Mascarin - alle primarie del Pd e voterò per lei perché mi sembra in grado di dare slancio alla sinistra". Anche attraverso l’alleanza con i 5 Stelle: "In assenza di una scelta così si rischia – dice l’assessore fanese – infatti un lungo dominio politico della Destra". Sorcinelli invece scende a Porto Sant’Elpidio per il coordinamento regionale del Comitato "Parte da noi" e promette: "Faremo tutto il possibile – conclude – per portare Elly Schlein presto in provincia di Pesaro-Urbino".