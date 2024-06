Onda su onda festeggia il 10° anno

Sabato 8 giugno, sulla spiaggia del circolo L’Uomo e il Mare, parte il 10° anno di attività del progetto “Onda su Onda“. Un traguardo che sarà festeggiato, con un open day nel quale tutte le persone che hanno collaborato al progetto, o vi hanno partecipato, o sono curiose di conoscerlo, avranno la possibilità di provare le varie attività: uscite in barca a vela, windsurf, kayak e sup. Era il 2015 quando un gruppo di allenatori di vela e canottaggio crearono un percorso sportivo-educativo dedicato ai bambini che univa i vari corsi promozionali sportivi, svolti da ciascuno nel proprio circolo, in un unico progetto denominato "Onda Su Onda". Nato con l’intento di creare un servizio che potesse funzionare da collegamento tra il mondo della scuola e dello sport, basato sulle discipline che si svolgono in ambiente naturale come il mare, e che dunque potessero offrire spunti didattici ed etici interdisciplinari, "Onda Su Onda" è la porta di accesso attraverso la quale molti ragazzi hanno iniziato a praticare lo sport della vela e del canottaggio. Negli anni seguenti "Onda Su Onda" ha continuato a crescere includendo sempre più discipline sportive (Sup, Kayak, Windsurf, Wingfoil) e dalla passata stagione ha esteso le proprie attività anche ai disabili.