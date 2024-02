"Metteva on line i nostri filmini hot": ora lui è sotto processo per maltrattamenti

Pesaro, 16 febbraio 2024 – Drammatica testimonianza ieri mattina in tribunale di una donna di 50 anni di Pesaro: "Mio marito mi ha fatto andare con altri uomini per poter vederci durante i rapporti". Oppure: "Ha filmato i nostri rapporti sessuali e poi li ha messi in rete". La signora aveva denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni chiedendo un risarcimento danni corposo.

La difesa dell’uomo (avvocati Giovanni Orciani e Liana Pesaresi) ha puntato a dimostrare che l’accusatrice non può atteggiarsi a perseguitata o vittima come se anche lei avesse delle debolezze inconfessabili. E gli avvocati hanno tentato di dimostrare alla Corte anche i "peccati" della donna con domande come questa: "Lei signora ha avuto rapporti extraconiugali?" "Sì". Li ha confessati a suo marito? "No". E’ vero che lei si fa faceva filmare durante i rapporti sessuali? "Sì". Ma poi la donna ha detto di aver visto sul tablet del marito i suoi momenti intimi denunciando che il marito li postava sul web.

All’inizio del processo, la donna ha detto di essersi sposata dopo molti anni di convivenza per i figli, ma nella denuncia aveva dichiarato di essersi sposata perché temeva che il marito avesse una relazione extraconiugale. Ma non è durato: appena sei mesi dopo, la donna ha presentato una serie di denunce compresa quella per violenza sessuale perché una sera, dopo aver iniziato un rapporto sessuale, lui non si è fermato malgrado lei avesse cambiato idea. Altra accusa, almeno all’inizio, era quella di tentato omicidio perché lei, scendendo dalla vettura del marito, è caduta in quanto lui sarebbe partito apposta per farla volare a terra. Ipotesi poi derubricata in lesioni.

Ma la storia non è finita perché pur con la separazione in corso, le querele e le denunce, i due sono tornati insieme per qualche ora a cui però è seguita un’altra denuncia per violenza sessuale, poi archiviata. Nel frattempo, i coniugi hanno trovato un accordo "tombale" sul divorzio. Questa nuova fase ha indotto la donna a ritirare la querela per maltrattamenti e per tutto il resto ma il processo procede d’ufficio.

Prossima udienza a marzo. Verranno ascoltati l’imputato e alcuni testimoni della difesa. La difesa vorrà dimostrare che la storia non è a senso unico.

ro.da.