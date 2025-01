Onofri immortala l’artista Tosatti che non c’è. Ne nasce una mostra allo "Spazio Bianco"

Gli scatti di Anton Giulio Onofri raccontano Gian Maria Tosatti. La mostra fotografica a cura di Marcello Smarrelli è un ritratto in absentia dell’artista attraverso un’esplorazione singolare del suo spazio domestico. L’esposizione, dal titolo "Non mi troverai", inaugura sabato alle 19.30 allo Spazio Bianco (via Zongo). La mostra, fino al 9 febbraio, propone le 24 immagini della serie fotografica "Casa di Gian Maria a Napoli" (2020) che - accompagnate da una corrispondenza epistolare tra il fotografo e l’artista - tracciano un ritratto di Gian Maria Tosatti, attraverso un’esplorazione poetica del suo spazio domestico. Nell’autunno 2020, tra una quarantena e l’altra, Anton Giulio Onofri è passato un paio di volte per Napoli, invitato a sostare in casa di Gian Maria Tosatti, cui è legato da un sodalizio intellettuale che dura da più di 12 anni. Ma i due non sono riusciti a incontrarsi perché in quei mesi l’artista andava e veniva senza preavviso dall’Ucraina, dove, a Odessa, stava allestendo un episodio del suo progetto ‘Il mio cuore è vuoto come uno specchio’. Onofri ha, così, approfittato dell’occasione per aggirarsi tra le stanze dell’appartamento, alla ricerca delle tracce dell’amico.