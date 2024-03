Onore alle donne con ’Maria Risorta’

Fano celebra la festa della donna con due appuntamenti che hanno come filo conduttore una ricerca culturale sullo scrittore fanese Giulio Grimaldi di cui lo scorso anno si sono celebrati i 150 anni dalla nascita. Un anniversario che ha riacceso in città l’interesse sul suo romanzo più famoso e ormai introvabile: "Maria Risorta".

E così stasera alle 21, al Teatro della Fortuna, andrà in scena "Storie d’amore e di mare" spettacolo concerto di Carlo Simoni e il Coro Polifonico Malatestiano (biglietto unico 10 euro) già andato in scena l’estate scorsa nella suggestiva cornice del Porto di Fano. Prima però, alle 19 nel Foyer, si presenta la nuova ristampa di quel romanzo verista che parla di donne, edita da Alter Erebus Edizioni: un lavoro curato dalla libraia Francesca Tombari che dialogherà con lo storico Daniele Diotallevi e l’editore Nicholas Ciuferri. "L’idea di ristampare la Maria Risorta è nata dopo che le richieste in libreria erano diventate continue - spiega la titolare di Mondadori Book Store -. Io l’avevo già letta da ragazzina, perché il professor Alberto Berardi me l’aveva fatta leggere. Ma a quel tempo non mi era piaciuta, perché mi ero soffermata solo sulla storia d’amore e di adulterio, che non erano temi che mi interessavano". Poi il 150esimo anniversario ha riacceso i riflettori sullo scrittore dimenticato. "Un paio di anni fa l’ho riletta - prosegue la Tombari - e mi sono resa conto che invece Grimaldi parlava di molto altro, non solo della vita dei marinai (infatti viene descritto come ‘romanzo marinaresco’), ma parlava di donne, del valore delle donne, della forza delle donne". Cogliendo questo ritratto verista delle donne che portano sulle spalle il peso dell’economia cittadina e della gestione dei figli, mentre i mariti sono in mare, la Tombari si è appassionata. "Sono andata in biblioteca a rivedere tutti i testi originali e tutte le correzioni che Grimaldi aveva fatto nelle bozze e mi sono accorta che aveva fatto anche molte ricerche sulla vita delle donne in filanda, di cui lui parla molto nella Maria Risorta. E così mi sono incaponita e l’ho voluta ristampare". "Facciamolo!" le ha risposto subito l’editore Nicholas Ciuferri.

"Ho così chiesto i permessi alla Siae per la pubblicazione, ma potevo pubblicare solo la versione originale del 1909. L’ho cercata ovunque. Era introvabile. Mi stavo per scoraggiare finché un giorno ho incontrato Daniele Diotallevi che mi ha detto di averla lui una copia. E così mi sono ribattuta di notte tutte le 350 pagine del romanzo. Mi ci sono volute tre settimane". La copertina, fatta da Gianluca Iaccarino, ha la veste di un quaderno delle elementari con la scritta fatta di suo pugno da Grimaldi. "Nelle interviste dell’epoca ho letto che a lui, che era un maestro, piaceva tantissimo scrivere nei quadernetti semplici con le cornicette, come quelli dei suoi alunni…".

Tiziana Petrelli