Onorificenze agli agenti per l’impegno sotto il Covid

Ieri, durante la cerimonia indetta dall’amministrazione comunale di Mondolfo nella sala consiliare, in vista della festa odierna di San Sebastiano, il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore Raffaele Tinti hanno consegnato le onorificenze regionali sottoscritte dal governatore Francesco Acquaroli agli agenti di polizia locale come "attestato di merito per l’impegno e il non comune senso del dovere dimostrato durante l’emergenza epidemiologica da Codiv 19, anteponendo con onore la salute dell’intera comunità alla propria".

Questi i destinatari delle benemerenze: Ivan Donati (comandate), Antonietta Polverari (vice comandante), Nazzareno Livi, Giacomo Sangervasi, Simone Manna, Fabrizio Montagna, Roberta Buldrighini, Antonio Campolucci (in pensione), Nicoletta Falcioni, Ramona Tomassetti e Laura Chiavarini, comandante prima dell’insediamento del commissario Donati. Oggi alle 18 nella chiesa di Santa Giustina la messa per celebrare San Sebastiano. s.fr.